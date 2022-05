Aufgrund der verpassten Titelverteidigung und dem Finaleinzug von Tsitsipas musste der 35-Jährige den Griechen in der Weltrangliste vorbeiziehen lassen und rutschte auf Rang 5 ab.

An der Spitze strahlt indes ein überragender Djokovic, der nach einem holprigen Start in die Saison und vorübergehend eingebüßter Führung im Spitzenranking seine Form wieder gefunden hat und als einer der Top-Favoriten zu den French Open reist . Dem 34-Jährigen fehlen damit übrigens nur noch sieben Wochen, um die ewige Bestmarke von Steffi Graf einzustellen (377 Wochen).

Djokovic liegt zurzeit mit 8660 Punkten vor dem Russen Daniil Medvedev (7980). Zverev bleibt mit 1460 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter auf Rang drei. Daniel Altmaier scheint nach seinem Finaleinzug beim Neckarcup in Heilbronn indes zum ersten Mal in seiner Karriere in die Top 60 der Weltrangliste auf.