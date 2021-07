Karolina Pliskova machte nach 1:21 Stunden ihren nie wirklich gefährdeten Zwei-Satz-Sieg perfekt.

Die ehemalige Nummer eins der Welt bleibt damit beim diesjährigen Rasen-Klassiker weiter ohne Satzverlust.

Pliskova steht nun erstmals in Wimbledon im Halbfinale. Dort hat die 29-Jährige die Chance, zum zweiten Mal in ihrer Karriere in ein Grand-Slam-Finale einzuziehen. 2016 hatte sie bei den US Open das Endspiel erreicht, musste sich dann jedoch Angelique Kerber geschlagen geben.

Wimbledon Rybakina legt sich mit Schiedsrichterin an: "Werden Sie dafür bestraft?" VOR 16 STUNDEN

Viktorija Golubic hatte am Montag im Achtelfinale die an Nummer 23 gesetzte Madison Keys (USA) 7:6 (7:3), 6:3 bezwungen. Bereits in der ersten Runde hatte die Züricherin mit Veronika Kudermetova (Russland/29) eine gesetzte Spielerin ausgeschaltet.

Das könnte Dich auch interessieren: Der Schock sitzt tief: Darum scheiterte Zverev in Wimbledon so früh

Wimbledon-Roundup: Kerber, Federer und Zverev im Achtelfinale

Wimbledon Bitteres Ende des Tennis-Märchens: Raducanu muss verletzt aufgeben VOR 18 STUNDEN