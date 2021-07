"Die gefährlichen Plätze sind die Plätze mit Dach", sagte Patrick Mouratoglou. "Wenn es draußen nass ist, glaube ich nicht, dass das der Punkt ist."

Der 51-Jährige erklärte: "Ich sehe tausende Menschen, die atmen. Das führt zu größerer Luftfeuchtigkeit, die zur Decke hinaufsteigt und sich dann auf dem Rasen niederlegt."

Wimbledon müsse sich ein Beispiel am Turnier im westfälischen Halle nehmen, um Stürze zu minimieren. "In Halle hat man einen Lufttrockner am Boden, der das Gras in Realzeit trocknet", so Mouratoglou. "Das Dach in Wimbledon wird ganz klar gebraucht, aber ein System, das das Gras trocknet, wird auch gebraucht."

