Vom 27. Juni bis 10. Juli findet im All England Lawn Tennis and Croquet Club von Wimbledon das berühmteste Tennis-Turnier der Welt statt.

Völlig überraschend steht dabei Tatjana Maria aus Bad Saulgau im Halbfinale.

Dort bekommt es die 34-Jährige mit Ons Jabeur aus Tunesien zu tun.

Wimbledon Maria baut sich ein Märchenschloss - und Wimbledon steht Kopf VOR 2 STUNDEN

Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber, die den Rasenklassiker 2018 gewann, schied dagegen bereits in Runde drei aus.

Alle Informationen zum Halbfinale Maria - Jabeur:

Maria - Jabeur live im TV bei Sky

Sky überträgt das Turnier live im TV auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5.

Die Partie steigt am Donnerstag, 7. Juli. Wann das Match Tatjana Maria gegen Jule Niemeier angesetzt ist, gibt der Turnierveranstalter in Wimbledon am Mittwoch bekannt.

Wimbledon: Maria - Jabeur im Livestream

Sky zeigt die All England Championships in Wimbledon im Livestream auf SkyGo und via SkyTicket. Hier habt Ihr die Wahl zwischen allen Matches, die auch im TV laufen. Darunter natürlich das Halbfinale zwischen Tatjana Maria und Ons Jabeur.

Wimbledon im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Turnier an - am Donnerstag steht dabei natürlich das Halbfinale zwischen Tatjana Maria und Ons Jabeur im Fokus.

Zudem erhaltet ihr auf Eurosport.de alle News vom dritten Major des Jahres.

Wimbledon live - Tatjana Maria schlägt Jule Niemeier

Tatjana Maria hat im Viertelfinale des Rasenklassikers von Wimbledon das deutsche Duell gegen Jule Niemeier 4:6, 6:2 7:5 gewonnen. "Ich habe überall Gänsehaut", brach es nach dem Sieg aus Tatjana Maria heraus. "Es war so ein hartes Match gegen Jule. Heute haben wir Deutschland wirklich stolz gemacht mit diesem Match", so die frischgebackene Halbfinalistin im On-Court-Interview. | Zum Bericht

Wimbledon: Jule Niemeier folgt Tatjana Maria ins Viertelfinale

Jule Niemeier bezwang auf dem Centre Court die britische Lokalmatadorin Heather Watson nach einer Stunde und 17 Minuten 6:2, 6:4. Damit machte die Dortmunderin das deutsche Viertelfinale gegen Tatjana Maria perfekt. Die 34-Jährige hatte kurz zuvor ihre Partie gegen Jelena Ostapenko 5:7, 7:5, 7:5 gewonnen. | Zum Bericht

Schett analysiert Niemeiers Stärken: "Perfektes Rasentennis"

Wimbledon 2022: Märchen von Tatjana Maria geht weiter

Tatjana Maria bleibt in Wimbledon auf Kurs. Die Bad Saulgauerin behielt auch im Achtelfinale gegen die einstige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko die Oberhand und rang die Lettin 5:7, 7:5, 7:5 nieder. Oh mein Gott. Es gibt keine Worte für dieses großartige Publikum. Ihr wart immer für mich da und dann dachte ich mir: 'Wenn ihr an mich glaubt, dann tue ich es auch'", erklärte Maria nach der Partie. | Zum Bericht

Wimbledon 2022: Sensation in Wimbledon! Iga Swiatek gescheitert

Die Serie ist gerissen, die Nummer eins draußen. Nach 37 Siegen in Folge hat Iga Swiatek wieder ein Match verloren und damit das Achtelfinale in Wimbledon verpasst. Die 21 Jahre alte Polin unterlag in der dritten Runde überraschend der routinierten Französin Alizé Cornet 4:6, 2:6. Die 32-Jährige bekommt es nun mit Ajla Tomljanovic zu tun. Die Australierin schlug Barbora Krejcikova 2:6, 6:4, 6:3. | Zum Bericht

Schett schwärmt von Maria: "Eine Inspiration für alle"

