Aus dem erfolgreichen Quintett stehen vier Spieler bereits am Mittwoch wieder neuen Herausforderungen gegenüber.

Niemeier trifft auf die an Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit, während sich Kerber mit der Polin Magda Linette misst. Maria bekommt es mit der Rumänin Sorana Cirstea zu tun, Otte bittet Christian Harrison (USA) zum Tanz.

Der Fokus dürfte aber wieder einmal auf dem Centre Court liegen. Dort setzt Djokovic die Jagd auf seinen insgesamt 21. Grand-Slam-Triumph gegen Kokkinakis fort. Bislang trafen die beiden erst einmal aufeinander. 2015 behielt der Serbe in der dritten Runde der French Open in drei Sätzen die Oberhand (6:4, 6:4, 6:4).

Raducanu will indes ihren Heimvorteil gegen Caroline Garcia nutzen. Die 19-jährige US-Open-Siegerin setzte sich zum Auftakt in zwei Sätzen gegen die Belgierin Alison Van Uytvanck 6:4, 6:4 durch. Murray trifft auf John Isner, nachdem er in der ersten Runde James Duckworth (AUS) 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 bezwang.

Die Ansetzungen des 3. Turniertages (2. Runde):

Centre Court (ab 14:30 Uhr)

Novak Djokovic (SRB/1) - Thanis Kokkinakis (AUS)

Caroline Garcia (FRA) - Emma Raducanu (GBR/10)

Andy Murray (GBR) - John Isner (USA/20)

Court Nr. 1 (ab 14:00 Uhr)

Jule Niemeier (GER) - Anett Kontaveit (EST/2)

Cameron Norrie (GBR/9) - Jaume Munar (ESP)

Maria Sakkari (GRE/5) - Viktoriya Tomova (BLG)

Court Nr. 2 (ab 12:00 Uhr)

Casper Ruud (NOR/3) - Ugo Humbert (FRA)

Angelique Kerber (GER/15) - Magda Linette (POL)

Tallon Griekspoor (NED) - Carlos Alcaraz (ESP/5)

Qiang Wang (CHN) - Heather Watson (GBR)

Court Nr. 3 (ab 12:00 Uhr)

Ryan Peniston (GBR) - Steve Johnson (USA)

Yanina Wickmayer (BEL) - Jelena Ostapenko (LAT)

Jannik Sinner (ITA/10) - Mikael Ymer (SWE)

Katarzyna Kawa (POL) - Ons Jabeur (TUN/3)

Court 12 (ab 12:00 Uhr)

Anhelina Kalinina (UKR/29) - Lesia Tsurenko (UKR)

Tommy Paul (USA/30) - Adrian Mannarino (FRA)

Panna Udvardy (HUN) - Elise Mertens (BEL/24)

Tim van Rijthoven (NED) - Reilly Opelka (USA/15)

Court 18 (ab 12:00 Uhr)

Frances Tiafoe (USA) - Maximilian Marterer (GER)

Tatjana Maria (GER) - Sorana Cristea (ROU)

Maja Chwalinska (POL) - Alison Riske-Amritraj (USA/28)

Court 14 (ab 12:00 Uhr)

David Goffin (BEL) - Sebastian Baez (ARG/31)

Alexander Bublik (KAZ) - Dusan Lajovic (SRB)

Diane Parry (FRA) - Mai Hontama (JPN)

Court 15 (ab 12:00 Uhr)

Alejandro Tabilo (CHI) - Miomir Kecmanovic (SRB/25)

Marie Bouzkova (CZE) - Ann Li (USA)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) - Irina-Camelia Begu (ROU)

Court 16 (ab 12:00 Uhr)

Oscar Otte (GER/32) - Christian Harrison (USA)

Nikoloz Basilashvili (GEO/22) - Quentin Halys (FRA)

Court 17 (ab 12:00 Uhr)

Shuai Zhang (CHN/33) - Marta Kostyuk (UKR)

Jiri Vesely (CZE) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Dalma Galfi (HUN) - Kaja Juvan (SLO)

