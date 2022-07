Kyrgios profitierte im Halbfinale vom verletzungsbedingten Rückzug Rafael Nadals . Dadurch zog der Australier kampflos ins Finale von Wimbledon ein und erhielt im Gegensatz zu seinem anstehenden Gegner mehr Zeit zur Regeneration.

Ad

Djokovic, Nummer eins der Setzliste und sechsmaliger Wimbledon-Champion, ist auf dem Papier der klare Favorit. Im direkten Vergleich führt Kyrgios jedoch tatsächlich 2:0.

Wimbledon Wimbledon 2022 live im TV, Livestream und Liveticker 26/06/2022 AM 09:19

2017 schlug der 27-Jährige zweimal gegen den Serben zu.

Los geht es am Sonntag um 15:00 Uhr MEZ auf dem Centre Court im All England Club.

Alles zum Wimbledon-Finale zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios:

Djokovic - Kyrgios live im TV bei Sky

Sky überträgt das Turnier live im TV auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5.

Die Partie zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios steigt am Sonntag, 10. Juli, ab 15:00 Uhr auf dem Centre Court.

Wimbledon: Djokovic - Kyrgios im Livestream

Sky zeigt die All England Championships in Wimbledon im Livestream auf SkyGo und via SkyTicket. Hier habt Ihr die Wahl zwischen allen Matches, die auch im TV laufen. Darunter natürlich das Finale zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios, das am Sonntag um 15:00 Uhr auf dem Centre Court angesetzt ist.

Wimbledon-Finale: Djokovic - Kyrgios im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios an. Hier findet Ihr alle News und Informationen zum Rasenklassiker.

Corretja exklusiv: Halbfinale wäre für Nadal zu riskant gewesen

Wimbledon Djokovic zieht Federer und Nadal davon - und freut sich auf "Feuerwerk" VOR 14 STUNDEN