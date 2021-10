Kostyuk liegt an Nummer 55 der Weltrangliste. Zuvor hatte die 19 Jahre alte Ukrainerin in der zweiten Runde die deutsche Mona Barthel aus dem Turnier geworfen.

Von Andrew Richardson, der sie zum größten Titel ihrer Karriere geführt hatte, hatte sie sich nach den US Open getrennt.

Billie Jean King Cup: Gelingt Kerber und Co. die Überraschung in Prag?

Raducanu war in New York die erste Spielerin gewesen, die als Qualifikantin einen Grand Slam gewinnen konnte . In der Weltrangliste liegt die Britin auf Rang 23.