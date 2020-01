WTCR 2020: Das Rennen von Marokko

Der FIA Tourenwagen-Weltcup WTCR 2020 wird Anfang April in Marrakesch, Marokko, ausgetragen. Hier ist einiges, was Sie über die erste Veranstaltung der kommenden Saison wissen müssen.

Rennen:1-3 von 30

Wann:3.-5. April 2020

Wo:Rennstrecke Moulay El Hassan, Marrakesch

Streckenlänge:2,971 Kilometer



Distanz Rennen 1:18 Runden (53,478 Kilometer)

Distanz Rennen 2:18 Runden (53,478 Kilometer)

Distanz Rennen 3:21 Runden (62,391 Kilometer)



WTCR Rundenrekord (Qualifying):Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR), 1:24.316 Minuten (126,8 km/h), 18.04.08

WTCR Rundenrekord (Rennen):Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR), 1:26.150 Minuten (124,1 km/h), 18.04.08



In 100 Worten...Der Circuit Moulay El Hassan, der 2016 vom Straßenkurs in eine semi-permanente Rennstrecke umgewandelt wurde, liegt im Herzen des geschäftigen Hotelviertels von Marrakesch. Die Anlage, die nach den Sicherheitsstandards der FIA Grad II gebaut wurde, ist das Werk des renommierten Architekturbüros Hermann Tilke und bietet einen beeindruckenden Blick auf das Atlasgebirge und die Stadtmauer von Marrakesch. Aber mit einer kompakten Runde von 2,971 Kilometern (zuvor 4,545 km) und einer Vielzahl von engen, von Mauern gesäumten Kurven haben die WTCR-Fahrer keine Zeit, die Landschaft zu genießen, was sicherlich der Fall war, als Marrakesch im April 2018 Gastgeber des ersten WTCR-Events war.



Sieger der vergangenen Jahre:

2019:

Rennen 1:Esteban Guerrieri (ARG), Honda Civic Typ R TCR

Rennen 2:Gabriele Tarquini (ITA), Hyundai i30 N TCR

Rennen 2:Rob Huff (GBR), Volkswagen Golf GTI TCR

2018:

Rennen 1:Gabriele Tarquini (ITA), Hyundai i30 N TCR

Rennen 2:Jean-Karl Vernay (FRA), Audi RS 3 LMS

Rennen 3:Gabriele Tarquini (ITA), Hyundai i30 N TCR



Zeitzone:GMT +1 Stunde

Flughafen:Marrakech Menara (8 Kilometer)

Unterkunft:Le quartier de l'Agdal, Marrakesch

