"Ich freue mich auf die gesamte Serie. Da wurden sich viele Gedanken gemacht, wie man den Leuten zeigen kann, wie aufregend unser Sport ist", lobt die viermalige Weltmeisterin Emma Hinze, die als eine von vier Deutschen im 72-köpfigen Starter:innenfeld zu den Stars der Premierensaison zählt.

"Es geht Schlag auf Schlag bei den Events", verspricht sie. "Wir fahren nicht den ganzen Tag. Es sind nur ein paar Rennen, aber die sind richtig heiß. Es wird eine richtige Show mit vielen Lichteffekten und Musik – wie auf einer Party, das wird richtig gut!"

Ad

Mit dem Konzept, acht Rennen mitsamt all ihrer Vorläufe in zwei Stunden zu packen, anstatt wie bisher im nun abgeschafften Weltcup ganze Tage zu füllen, soll der Bahnradsport besser anzuschauen sein.

UCI Track Champions League Preisgeld über WM-Niveau: So hoch sind die Champions-League-Prämien 01/11/2021 AM 11:29

Alles zum Ablauf und den Regeln lesen Sie hier: So funktioniert die UCI Track Champions League

Dafür wurden die einzelnen Rennen etwas gestrafft und komplizierte Disziplinen gleich außenvor gelassen. In den Arenen wird mit stimmungsvoller Beleuchtung gearbeitet und im TV Leistungsdaten sowie Geschwindigkeiten direkt live im Rennen mit eingeblendet, um den puren Speed der Bahn-Athlet:innen greifbar zu machen.

Dass die fünf Events innerhalb von sechs Wochen ausgetragen werden und jeweils dieselben 72 Starter:innen dabei sein werden, wird dafür sorgen, dass eine Geschichte über eine echte Saison gestrickt wird, Rivalitäten wachsen und der Titelkampf mehrere Wendungen nehmen kann.

UCI Track Champions League: Das sagen die Endurance-Stars

"Ich denke jeder auf der Welt erwartet Großes, wenn er den Namen Champions League hört", sagt der deutsche Sprinter Stefan Bötticher und denkt dabei sicher auch an die Königsklasse des Fußballs, die sich mit zahlreichen Spielen und den besten Teams über die Saison erstreckt, viele Geschichten erzählt und Fans in den Bann zieht. Die deutsche Grande Dame des Bahnradsports, Kristina Vogel, ergänzt daher: "Ich hoffe, dass wir so mehr über die Athleten erfahren können, dass wir herausfinden, wer er oder sie ist und welche Geschichten die Leute zu erzählen haben. So können aus den Sportlern vielleicht Stars werden."

Bislang nämlich ist es dem Bahnradsport nicht gelungen, Fans zu binden. Im inzwischen abgesetzten Weltcup traten die Besten nur zu ausgewählten Events und selten alle gemeinsam an. Um sie wirklich zuverlässig alle gegeneinander fahren zu sehen, musste man stets auf Großereignisse warten.

UCI Track Champions League: Das sagen die Sprint-Stars

"Normalerweise sieht man die Besten nur bei Weltmeisterschaften und Olympia alle vereint – also fünf Mal in vier Jahren. Jetzt sehen wir sie in sechs Wochen fünf Mal, und das auch noch in WM-Form", erklärt Bahnrad-Legende Sir Chris Hoy, warum die Track Champions League auch sportlich von großem Wert ist und der deutsche Vierfach-Weltmeister Max Levy ergänzt: "Das Feld ist besser als bei den Weltcup-Rennen und genauso gut wie bei den Weltmeisterschaften. Das bringt das Salz in die Suppe."

Tatsächlich stehen ganze 19 (Ex-)Weltmeister:innen am Samstagabend in Palma de Mallorca am Start und freuen sich darüber, was ihnen die neue Serie bietet: Ein für den Bahnradsport beachtliches Preisgeld , das sich gleichermaßen auf Frauen und Männer verteilt, eine komplette Live-Übertragung sämtlicher Rennen und vor allem packende Wettkämpfe in zwei Kategorien: der Sprint League mit den Disziplinen Sprint und Keirin und der Endurance League mit den Disziplinen Scratch und Elimination.

Eurosport überträgt die erste Runde der UCI Track Champions League aus dem Velòdrom Illes Balears in Palma de Mallorca am 6. November von 18:45 bis 22:15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 sowie und bei . Zudem ist das Event bei GCN+ zu sehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Levy und Hinze: Sprints zu dritt werden schneller sein

Fünf gute Gründe: Darum wird die UCI Track Champions League heiß

UCI Track Champions League Staraufgebot mit 19 Weltmeistern: Die kompletten Startlisten 01/11/2021 AM 11:00