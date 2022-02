"Ski alpin, Skisprung Herren und Biathlon bekommen nämlich genau 0 Euro dafür, aber ganz viel Ruhm und Ehre", schrieb Lesser süffisant über Instagram und fügte an: "Wenn ihr euch auf die Balkone stellt und einfach klatscht so als ‚Danke".

Damit verwies der zweimalige Weltmeister auf die Situation von Pflegerinnen und Pflegern während der Corona-Pandemie.

Die DSV-Athleten erhalten bei den Winterspielen in Peking für einen Olympiasieg von der Deutschen Sporthilfe 20.000 Euro. Silber- und Bronzemedaillen werden mit 15.000 Euro und 10.000 Euro honoriert.

Das aber gilt nicht für alle Sportarten.

Gegenüber der "dpa" hatte DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach bestätigt: "Es stimmt, dass unsere drei Disziplinen Alpin, Biathlon und Skisprung von der Sporthilfe keine Prämien beziehungsweise Förderung bekommen."

Rösch fordert: "Es muss honoriert werden"

Der Funktionär begründete die Entscheidung damit, dass die Sportlerinnen und Sportler in diesen Sportarten deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten hätten, als Athletinnen und Athleten anderer Disziplinen.

Dennoch sprang Rösch dem 33 Jahre alten Lesser nun zur Seite und bezeichnete die Entscheidung bei Eurosport als ein "Armutszeugnis". Er könne "nicht verstehen, dass Biathlon, Ski alpin und Skispringen jetzt rausgenommen werden", erklärte der 38-Jährige.

"Wenn jemand Gold für das eigene Land gewinnt, muss das auch belohnt werden - egal, wie es demjenigen gerade finanziell geht. Es muss honoriert werden", forderte Rösch.

Lesser zeigte sich zuletzt in China als Mann der klaren Worte. Vor seiner Abreise hatte der Thüringer das IOC und Präsident Thomas Bach auch für die Olympia-Vergabe nach Peking kritisiert. "Wir Sportler müssen jetzt das ausbaden, was das IOC nicht hinbekommen hat. Wir stehen jetzt da und müssen uns rechtfertigen für Olympische Spiele in einem Land, in dem Menschenrechte verletzt werden."

