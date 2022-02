Eisschnelllauf

Olympia 2022 - Eisschnelllauf: Bart Swings ist Olympiasieger im Massenstart - Foto-Finish um Bronze

Das Finale der Männer im Massenstart bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking hat es in sich. Die Eisschnellläufer kämpfen auf den letzten Runden um die Positionen. Bart Swings positioniert sich am besten und läuft zum Olympiasieg für Belgien. Silber und Bronze wird erst im Zielfoto entschieden. Die Entscheidung im Massenstart seht ihr im Video.

00:04:46, vor 9 Stunden