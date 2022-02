Eisschnelllauf

Olympia 2022 - Eisschnelllauf: Irene Schouten gewinnt Gold im Massenstart - Claudia Pechstein in den Top 10

Irene Schouten gewinnt im Massenstart der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking ihre dritte Goldmedaille. Die Niederländerin sprintet auf der Zielgeraden an der Zweiten Ivanie Blondin vorbei und holt sich den Olympiasieg. Die Deutsche Claudia Pechstein läuft im letzten Rennen bei ihrer achten Olympia-Teilnahme in die Top 10.

00:04:14, vor einer Stunde