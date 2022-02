Eisschnelllauf

Olympia 2022: Kai Verbij muss Laurent Dubreuil über 1000 Meter passieren lassen - Silber für Kanadier

Kai Verbij gehört zu den Favoriten im Eisschnelllauf über die 1000 Meter bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Es bestreitet sein Rennen gegen den Kanadier Laurent Dubreuil und zeigt dabei großen Sportsgeist. In der vorletzten Kurve hat der Kanadier die höhere Geschwindigkeit. Verbij nimmt Tempo heraus und verhindert so einen Crash. Den Lauf seht ihr im Video.

00:03:38, vor einer Stunde