Olympia 2022: Nils van der Poel pulverisiert eigenen Eiskunstlauf-Weltrekord über 10000 m und stürmt zu Gold

Eisschnellläufer Nils van der Poel (Schweden), der in den vergangenen Tagen mit Korruptionsvorwürfen gegen das niederländische Team für Aufsehen gesorgt hatte, hat bei den Olympischen Winterspielen Gold geholt. Nach dem Triumph über 5000 m lief er über 10000 m in 12:30,74 Minuten Weltrekord. Silber ging an den Niederländer Patrick Roest, Bronze gewann der Italiener Davide Ghiotto. Die Sieglauf.

00:02:33, vor 2 Stunden