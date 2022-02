Eisschnelllauf

Olympia 2022: Claudia Pechstein strahlt nach den 3000 Metern - Achte Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen

Claudia Pechstein bestreitet mit 49 Jahren in Peking 2022 ihre achten Olympischen Winterspiele. Keine Teilnehmerin war so oft bei der Winterolympiade dabei. Über die 3000 Meter tritt sie gegen die Chinesin Ahenaer Adake an. Nach dem Zieleinlauf ist der Deutschen die Erleichterung aus dem Gesicht abzulesen. Pechstein lächelt und freut sich über die Olympia-Teilnahme.

00:02:17, vor 37 Minuten