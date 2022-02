Eisschnelllauf

Olympia 2022: Dramatisches Finale in der Teamverfolgung der Frauen - Japan verliert Gold nach Sturz

Was für ein dramatisches Finale in der Teamverfolgung der Frauen im Eisschnelllauf bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Japan sieht bis kurz vor Schluss als der sichere Sieger aus. Dann stürzt die hintere Läuferin in der letzten Kurve und der Olympiasieg ist dahin. Kanada profitiert davon und schnappt sich die Goldmedaille.

00:03:44, vor 27 Minuten