Eisschnelllauf

Olympia 2022: Irene Schouten holt Eisschnellauf-Gold über 3000 m und knackt Pechsteins olympischen Rekord

Die niederländische Eisschnellläuferin Irene Schouten hat im olympischen 3000-m-Rennen in Peking Gold geholt. Die 29-jährige Europameisterin verbesserte in 3:56,93 Minuten Claudia Pechsteins 20 Jahre alten olympischen Rekord (3:57,70). Silber ging an Francesca Lollobrigida aus Italien (3:58,06) vor der Kanadierin Isabelle Weidemann (3:58,64). Der Fabellauf von Schouten im Video.

00:02:59, vor einer Stunde