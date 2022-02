Eisschnelllauf

Olympia 2022: Norwegen rauscht zu Gold in der Eisschnelllauf-Teamverfolgung - Demonstration im Finale gegen ROC

Norwegen hat bei den Olympischen Winterspielen Gold in der Mannschaftsverfolgung der Männer gewonnen. Das Trio Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug, and Sverre Lunde Pedersen setzte sich im Finale in 3:38,08 Minuten gegen die Auswahl des Russischen Olympischen Komitees (+2,39 Sekunden) durch. Das Finale im Video.

00:04:51, vor einer Stunde