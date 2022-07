Haas-Pilot Mick Schumacher erlebte einen schweren Start in die Saison. Lange stand der 23-Jährige im Schatten von Teamkollege Kevin Magnussen, in Saudi-Arabien und Monaco crashte er schwer. Schnell hagelte es Kritik am Deutschen, auch aus den eigenen Reihen.

Doch beim Grand Prix in Silverstone brach der Bann. Mit einem Husarenritt von Startplatz 19 auf Rang acht sammelte der 23-Jährige seine ersten WM-Punkte in der Formel 1 und ließ die negativen Kommentare mit einem Schlag verstummen. Am vergangenen Wochenende in Österreich setzte er mit dem sechsten Platz sogar nochmal einen drauf

Nico Rosberg im exklusiven Interview mit Eurosport.de. Auch Dauerkritiker Steiner fand ausschließlich lobende Worte für den Deutschen. Im Gespräch mit "Mick hat schwierige Wochen hinter sich und wir freuen uns daher alle, dass er nun einen schönen Durchbruch geschafft hat", sagte. Auch Dauerkritiker Steiner fand ausschließlich lobende Worte für den Deutschen. Im Gespräch mit "Sport1" sagte der Teamchef: "Mick hat einen Lauf."

Rosberg: "Lese überhaupt keine Kritik mehr"

Für den Weltmeister von 2016 ist es kein Wunder, dass die negativen Stimmen schnell verschwanden. "Die Formel 1 ist schnelllebig", sagte Rosberg und erklärte: "Er musste viel Kritik einstecken. Wenn ich in diesen Tagen die Zeitungen aufschlage, lese ich überhaupt keine Kritik mehr über ihn."

Besonders durch ein großartiges Rad-an-Rad-Duell in der Schlussphase des Rennens in Großbritannien mit Weltmeister Max Verstappen sorgte Schumacher für Aufsehen und erkämpfte sich eine Menge Respekt.

"Es hat nur ein Rennen benötigt, einen achten Platz, ein cooles Duell mit Verstappen in Großbritannien und schon ist alles wieder vergessen", analysierte Rosberg.

Für Schumacher sei dieser Brustlöser "psychologisch unheimlich viel wert". In Österreich eine Woche später lieferte sich der Deutsche mit Rosbergs ehemaligem Mercedes-Teamkollegen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton sowohl im Sprint als auch im Rennen einen beeindruckenden Fight.

Vettel nimmt Mick Schumacher in Schutz: "Man muss ihm Zeit geben"

Top-Team? Rosberg warnt vor zu großen Schritten

"Er findet nun eine positive mentale Spirale. Das trägt ihn und das hilft ihm in den kommenden Rennen", erwartet der 37 Jahre alte Wiesbadener.

Doch ist Schumacher nun schon bereit für größere Aufgaben? Im Interview mit Eurosport sagte Hans-Joachim Stuck nach dem Rennen in Silverstone: "Wenn sich das Fahrerkarussell bei einem Top-Team zu drehen beginnt, wird Mick Schumacher ganz oben auf der Liste stehen."

So weit wollte Rosberg aber noch nicht gehen. "Das sehe ich nicht so", widersprach er der Motorsport-Legende, die zwischen 1974 und 1979 in der Königsklasse an den Start ging.

"Er braucht noch Zeit in seiner Entwicklung. Das haben die zurückliegenden Rennen gezeigt", so Rosberg im exklusiven Interview mit Eurosport.de.

Mick Schumacher und Vettel-Teamkollege Lance Stroll beim Qualifying in Spielberg Fotocredit: Getty Images

Rosberg über Schumacher: "Da muss man nichts überstürzen"

Der Champion von 2016 empfahl Schumacher vielmehr, "sich Zeit zu nehmen, bevor er ein Spitzenteam anpeilt". "Da muss man nichts überstürzen", forderte Rosberg.

Dennoch dürften die ersten Punkte seiner Karriere Selbstvertrauen für die kommenden Wochen geben. Binnen zwei Wochen hat sich das Blatt für den 23-Jährigen gewendet.

"Das ist das Verrückte an unserem Sport", meinte Rosberg über die Schnelllebigkeit in der Formel 1. Aber: "Das ist auch das Schöne für Mick."

