Das zunächst hochgehaltene Spruchband, dass sich gegen Hopp und den DFB richtete, führte bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde zu einer Stadiondurchsage. Damit war Stufe 1 des Drei-Stufen-Plans erreicht.

Ein zweites Plakat, das Hopp im Fadenkreuz zeigte, sorgte schließlich kurz vor der Pause beim Stand von 1:0 für Union für eine längere Unterbrechung. Schiedsrichter Bastian Dankert schickte die Spieler in die Kabine.

Unions Stadionsprecher Christian Arbeit verkündete in der Unterbrechung, dass bereits die zweite Stufe erreicht sei. "Jedes weitere Vorkommnis ist Stufe drei und dann gehen wir alle nach Hause", ermahnte er die Fans im Stadion an der Alten Försterei. Zugleich appellierte er an die Vernunft: "Kopf einschalten, bitte! Lasst uns Fußball spielen."

