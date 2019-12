Der Weltmeister von 2014 kommt beim deutschen Rekordmeister nur noch sporadisch zum Einsatz und durfte in der gesamten Bundesliga-Hinrunde in neun Partien nur viermal die vollen 90 Minuten absolvieren. Im letzten Saisonspiel des FCB gegen den VfL Wolfsburg stand er trotz vieler Ausfälle vor allem im Defensivverbund nicht in der Startelf.

Der 31-Jährige, der einen Marktwert von 15 Millionen Euro besitzt, zeigte sich in der Vergangenheit schon des Öfteren abwanderungswillig. In München hat der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis 2021. Gegenüber dem "kicker" sagte der neue Bayern-Coach Hans-Dieter "Hansi" Flick, dass die Entscheidung über einen möglichen Abgang allein beim 76-maligen Nationalspieler läge.

Boateng fühlt sich wohl unter Flick

Boateng betonte jedoch zuletzt gegenüber der "Abendzeitung München", dass er große Stücke auf den Nachfolger von Niko Kovac gebe:

" Hansi ist einfach ein Top-Trainer, er hat sich das absolut verdient. Er ist menschlich top, hat ein super Gespür für uns. Hansi geht sehr respektvoll und professionell mit uns Spielern um, mit denen, die spielen und denen, die nicht spielen. Er gibt jedem das Gefühl, dass er wichtig ist in der Mannschaft. Und das ist bei einem Verein wie Bayern von großer Bedeutung. "

Das klingt nicht nach Abgang, sondern eher danach, dass er sich vorstellen kann, unter Flick, der als Co-Trainer von Jogi Löw mit Boateng 2014 die WM gewann, weiterzuarbeiten.

Transfer-Check: Grundsätzlich scheint ein Wechsel von Boateng nach London nicht unrealistisch. Die Chancen auf regelmäßige Einsätze dürften in London höher sein als in München. Die aktuellen Stamm-Verteidiger der Gunners David Luiz, Sokratis und Calum Chambers genießen werden von Verantwortlichen und Fans kritisch gesehen. Jedoch plagen die Münchner aktuell enorme Verletzungssorgen, da Niklas Süle bis Saisonende an einem Kreuzbandriss laboriert und Lucas Hernández seinen Innenbandriss noch bis mindestens Anfang Februar auskuriert. Die Münchner werden deshalb vermutlich davon absehen, einen ihrer wenigen verbliebenen nominellen Innenverteidiger im Winter abzugeben. Auch Boateng wirkt, als würde er zumindest noch bis Sommer beim FC Bayern planen.

Transferwahrscheinlichkeit: 15 Prozent

