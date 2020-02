Thomas Müller (FC Bayern München) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Wir haben es verpasst, aus diesem Spiel unser Spiel zu machen. Wir haben in den ersten 25 Minuten gut losgelegt, machen aber aus unseren Chancen kein Tor. Das Probleme war ein bisschen, dass beide Mannschaft mit dem 0:0 gut leben können. Es ist ärgerlich, dass wir auch damit leben wollten. Ab der 70. Minute wollte keiner mehr das absolute Risiko gehen. Wir wussten, dass es die Hauptstärke der Leipziger ist, umzuschalten, deshalb haben wir das Spiel bewusst ein bisschen langsamer gemacht. Haben uns selbst damit aber unserer Stärken und unserer Impulse beraubt."

... auf die Frage, ob er zufrieden sei: "Wenn wir ein Spiel in der Allianz Arena nicht gewinnen, muss es schon eine spezielle Konstellation geben, damit ich da zufrieden ins Bett gehe. Das Ergebnis ist okay, aber vor dem Spiel hätte ich mir etwas anderes gewünscht."

... über den Kampf um die Meisterschaft: "Wir sind einen Punkt vorne. Wenn wir in der Winterpause gewusst hätten, dass wir nach dem Spiel einen Punkt vorne sind, dann hätten wir das unterschrieben. Wir werden unseren Weg weiter gehen und haben es in der eigenen Hand."

... über die Aussagen von Joachim Löw : "Das verwundert mich nicht. Der Bundestrainer hat bewusst eine Entscheidung getroffen und wenn ich ehrlich sein soll, da wird zwar viel hineininterpretiert, aber diese Europameisterschaft interessiert mich aktuell überhaupt nicht. Mich interessiert dieses Wappen, das soll dieses Jahr Titel holen. Am besten drei Stück."

Timo Werner (RB Leipzig) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Ich glaube, so wie wir am Anfang gespielt haben, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir ein Tor kassieren. Mitte der ersten Halbzeit haben wir uns dann gefangen. In der zweiten Hälfte waren wir die bessere Mannschaft und hätten das Spiel gewinnen können. Wir hatten zwei riesige Möglichkeiten, eine von Marcel Sabitzer, eine von mir. Keine Frage, den muss ich machen. In solchen Spielen musst du solche Bälle reinmachen, um zu gewinnen. Das haben wir verpasst. Wir haben gekämpft und haben Bayern bis auf die ersten 25 Minuten fast nicht spielen lassen. Am Ende gehen wir mit einem 0:0 raus und können zufrieden sein."

... darüber, ob sich Leipzig in der Verfolgerrolle wohler fühlt: "Wahrscheinlich schon. Gerade nach der Winterpause hatten wir zu viele Dinge in unseren Köpfen, die mit Fußball nichts zu tun hatten. Mit der Meisterschaft und der Feierei. Wie es sein könnte, irgendwann mal Meister zu werden. Es hat uns nicht gut getan, vorne zu stehen und als Titelanwärter Nummer eins gehandelt zu werden. Jetzt sind wir Zweiter und können von hinten angreifen. Vielleicht reicht es ja am Ende noch."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Man muss am Ende wirklich ehrlich sein, dass das 0:0 auch korrekt ist. Die ersten 45 Minuten haben mir sehr gut gefallen von meiner Mannschaft. Aber dann muss man einfach sagen, dass uns die Seriosität abhanden gekommen ist. Wir wissen, dass es noch 13 Spieltage sind und dass es noch ein harter Weg ist bis zur deutschen Meisterschaft."

Manuel Neuer (FC Bayern München) bei "Sky" ...

... über das Spiel: "Ich glaube, das Unentschieden geht in Ordnung. Wir haben in der ersten Halbzeit dominiert. Dann hat Leipzig umgestellt, da mussten wir uns auch erstmal anpassen. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, aber für mich als Torhüter ist es okay, wenn es 0:0 ausgeht."

