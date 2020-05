Robert Lewandowski vom FC Bayern hat sich bei einer virtuellen Medien-Gesprächsrunde über den Bundesliga-Restart und die Personalie Leroy Sané geäußert. Der DFB-Spieler wird seit Monaten mit einem Transfer nach München in Verbindung gebracht. "Man hat schon vorher bei Schalke gesehen, was er kann. Er könnte uns sicher helfen, neue Lösungen in unserem Spiel zu finden", lobte der Pole Sané.

Aktuell steht Sané bei Manchester City unter Vertrag, wartet jedoch aufgrund eines Kreuzbandrisses im Sommer und der anschließenden Corona-Pandemie noch auf seinen ersten Premier-League-Einsatz für die Skyblues. Lewandowski ist von den Stärken des 24-Jährigen trotzdem überzeugt.

"Es gibt viele Spekulationen. Ich kann nur sagen, dass er ein toller Spieler mit tollen Fähigkeiten ist, der sehr gut mit seinen Mitspielern harmonieren kann. Nicht nur in der Premier League oder in der Champions League", betonte der Führende der Bundesliga-Torschützenliste und erinnert sich an die direkten Duelle mit Sané: "Man hat schon vorher bei Schalke gesehen, was er kann."

Am Wochenende nimmt die Bundesliga nach der Coronakrise ihren Spielbetrieb wieder auf, der FC Bayern trifft dabei am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) auf Union Berlin. Lewandowski ist "sehr glücklich, dass es weitergeht. Es war eine harte Zeit ohne Fußball, aber die Gesundheit steht über allem".

Der Angreifer brennt schon auf die Partie, er sieht sich körperlich top vorbereitet. "Ich fühle mich besser als je zuvor, weil ich in den zwei Monaten noch spezifischer als sonst an meiner körperlichen Fitness arbeiten konnte", sagte der 31-Jährige.

Lewandowski mit Respekt vor Geisterspielen

Vor den Geisterspielen hat der 112-fache polnische Nationalspieler dennoch Respekt. "Es ist eine neue Situation für uns, aber wir müssen sie annehmen und uns so schnell wie möglich an die leeren Ränge gewöhnen. Es werden ja trotzdem viele Millionen Menschen zusehen und deshalb hoffe ich, dass wir keine großen Anpassungsschwierigkeiten haben und die Qualität unseres Spiels aufrechterhalten", erklärte er den Medienvertretern. Das Ziel für die Münchner ist trotz den besonderen Umständen nach wie vor, sich "die Meisterschaft zu sichern".

Mit Hansi Flick, der kürzlich einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat, als Trainer ist der Angreifer zuversichtlich, in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Zeit mit dem Rekordmeister zu prägen. "Mit ihm gehen alle in dieselbe Richtung, Zusammenarbeit und Kommunikation stimmen. Wir haben großes Vertrauen in ihn. Das ist sehr wichtig und ich bin glücklich darüber", schwärmte Lewandowski von dem Chefcoach: "Hoffentlich gewinnen wir viele Titel zusammen."

Der Starstürmer hofft auch auf neue Impulse durch die Zusammenarbeit mit Bayern Münchens künftigem Co-Trainer Miroslav Klose. "Er war ein klasse Spieler und ich weiß, dass er uns mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten helfen kann", sagte er in der Presserunde.

