"Die Topspieler werden bei den Klubs nicht freigegeben. Deswegen ist das nicht so einfach", erklärte Salihamidzic weiter. Er sei generell ein Freund davon, "eine Sache nach der anderen zu machen. Wir lassen uns alle Optionen offen und schauen, dass wir erstmal eine Sache über die Bühne bringen."

Die "mediale Kaderplanung" von Flick habe ihm zwar nicht gefallen, doch er könne die Ansichten des Bayern-Coaches auch verstehen. "Hansi Flick hat die gegenwärtige Situation bewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns verstärken müssen", erklärte Salihamidzic. Darüber gibt es auch "keine Meinungsverschiedenheit", so der Sportdirektor. Flick verspüre nun einfach "den Erwartungsdruck, den man als Bayern-Trainer eben hat".

Salihamidzic äußert sich zu Sané-Gerücht

Allerdings brauche man in München "einen Spieler, der uns gleich hilft. Aber unsere Mannschaft zu verstärken, ist nicht einfach." Salihamidzic betonte auch, dass ein Transfer immer "in den finanziellen Rahmen passen" müsse.

Flick hatte zuvor erklärt, aufgrund der aktuellen Verletztenmisere sei der FC Bayern für die Rückrunde nicht optimal aufgestellt. Am Mittwoch forderte er deshalb in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" in dieser Winter-Transferperiode "mindestens" zwei Neuzugänge. Vor allem auf der Position des Rechtsverteidigers und auf den offensiven Außenbahnen sieht Flick demnach Bedarf.

Angesprochen auf einen möglichen Winter-Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern, erklärte Salihamidzic, dass dies "kein Thema" ist. Insgesamt verspürt der 43-Jährige ohnehin keinen Druck, unbedingt einen oder mehrere Spieler noch im Januar verpflichten zu müssen. "Die Zukunft des FC Bayern hängt jetzt nicht von einem Rechtsverteidiger ab", stellte Salihamidzic klar.

