Ausreden lässt der Ex-Borusse nicht gelten, der BVB sei schließlich "ein besonderer Klub, allein schon aufgrund seiner Fans". Die Realität ist freilich eine andere. Seit acht Jahren wird nur noch der Name FC Bayern München in die Meisterschale eingraviert.

Dortmund ging in dieser Zeit fünfmal als Tabellenzweiter über die Ziellinie und schaffte in der Saison 2015/2016 einen Rekord, auf den die Westfalen gerne zugunsten eines Titels verzichtet hätte: Mit 78 Punkten avancierte die Borussia zum besten Vizemeister der bisherigen Bundesliga-Geschichte.

Wirtschafts-Journalistin Carolin Roth sieht die Tatsache, dass der BVB als einziger Bundesligist an der Börse vertreten ist, aber nicht zwingend als Nachteil. "Dass der BVB gelistet ist, kann in diesem schwierigen Umfeld sogar ein Plus sein gegenüber anderen Vereinen. Denn wenn Dortmund dringend Geld braucht, könnte es sich am Kapitalmarkt einfacher Geld beschaffen, zum Beispiel durch eine Kapitalerhöhung."