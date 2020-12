Die beiden arbeiteten zusammen, als Sané noch in der Jugendmannschaft von Schalke spielte. 2015 gelang dem Nationalspieler der Sprung in die Profimannschaft. 2016 folgte sein Wechsel in die Premier League zu Manchester City. Seit vergangenem Sommer steht der 24-Jährige beim FC Bayern unter Vertrag. Für die Münchner traf er in 16 Pflichtspielen bislang fünf Mal und bereitet drei weitere Treffer vor.