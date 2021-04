Zuletzt hatte Flick in der Bundestrainer-Frage ein klares Bekenntnis zum FC Bayern für die kommende Saison vermieden. Der 56-Jährige steht in München allerdings noch bis 2023 unter Vertrag. Der DFB hatte betont, dass er keinen Trainer ansprechen wolle, der unter Vertrag steht.

Ein Szenario, das Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge mehrfach zurückgewiesen hat. "Sie werden ohne Hansi planen müssen", sagte der 65-Jährige zuletzt bei "The Athletic" : "Meine Erfahrung sagt mir, dass Trainer, die bei Bayern gut arbeiten, gepflegt und langfristig gehalten werden müssen."

Zehn Tage zuvor hatte Rummenigge in der "Welt am Sonntag" schon mal klar gemacht, dass er Flick nicht freigeben werde . "Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben", hatte der Bayern-Boss da betont: "Das habe ich Hansi unmissverständlich mitgeteilt."