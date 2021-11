In dem hochdekorierten Ensemble der Münchner fällt gerade die Position des rechten Verteidigers ein wenig ab. Pavard kommt in dieser Saison nicht in Tritt , absolvierte erst neun Pflichtspieleinsätze und spielte dabei erst drei Mal über 90 Minuten. Zuletzt hatte sogar Niklas Süle drei Mal rechts hinten aushelfen müssen.

Zudem hatte der französische Weltmeister selbst kürzlich gesagt, dass er sich eigentlich eher auf einer anderen Positon sieht. Gegenüber dem französischen Sender "Canal+" erklärte der 25-Jährige: "Meine Trainer wissen sehr gut, dass meine Position im Abwehrzentrum ist."

Ad

Nun ist Patterson von den Glasgow Rangers in den Fokus der Bayern-Verantwortlichen gerückt. Der 20-Jährige debütierte im August des vergangenen Jahres unter Steven Gerrard in der Europa League gegen Bayer Leverkusen und machte insbesondere in der Schlussphase der Saison auf sich aufmerksam.

WM-Qualifikation AFC Bundesligaprofis schießen Südkorea zum Sieg - auch Japan erfolgreich VOR 5 STUNDEN

In dieser Spielzeit absolvierte der Glasgower allerdings erst sechs Pflichtspiele. Dennoch hat der Rekordmeister im Kampf um den Außenverteidiger offenbar große Konkurrenz.

Bayern mit großer Konkurrenz

Gute Karten hat den Informationen von "90min" zufolge offenbar Aston Villa. Dort hält seit vergangener Woche Liverpool-Legende Steven Gerrard, unter dem Patterson debütiert hatte, inzwischen die Zügel in der Hand . Angeblich haben neben den Villans auch Atlético Madrid, Manchester United und Paris Saint-Germain Interesse an dem Yougster.

Im Sommer des vergangenen Jahres hatten die Verantwortlichen schon um Rechtsverteidiger Sergino Dest gebuhlt, der damals bei Ajax Amsterdam für Furore sorgte. Der Niederländer entschied sich allerdings für einen Wechsel zum FC Barcelona.

Stattdessen wechselte Buona Sarr von Olympique Marseille zum Rekordmeister, konnte sich aber nie durchsetzen. In dieser Saison spielte er unter Julian Nagelsmann lediglich 153 Minuten. Für den jungen Patterson bestünde entsprechend ausreichend Potenzial für Spielzeit.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Quartett um Kimmich beendet Quarantäne

Plakat-Aktion: Nagelsmann reagiert auf beißende Katar-Kritik

Bundesliga Ungewohntes Terrain: Müller als Schauspieler auf Geisterjagd VOR 8 STUNDEN