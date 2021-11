"Es kommt immer wieder was dazwischen, jetzt hat es Stani (Josip Stanisic; Anm. d. Red.) erwischt und Jo (Joshua Kimmich; Anm. d. Red.) ist in Quarantäne. Man muss mit der Situation auskommen", erklärte Salihamidzic.

Ad

Im Hinblick auf eine mögliche Impfpflicht im Profifußball sagte der 44-Jährige: "Die Politiker werden entscheiden und wir werden das dann akzeptieren und es genauso machen, wie entschieden wird. Wir alle müssen die Gesetze in diesem Land akzeptieren. Das ist keine Fußball-Diskussion mehr."

Bundesliga Müller attackiert Schiedsrichter: "Wo kommen wir denn da hin?" VOR 2 STUNDEN

Seinen persönlichen Standpunkt zu Impfung machte er ebenfalls deutlich, denn für ihn "gebe es keinen anderen Ausweg aus der Pandemie, als sich impfen zu lassen. Dass das nicht bei jedem die Meinung ist, muss man aber akzeptieren. Es ist eben so, dass es keine Impfpflicht gibt und jeder das in unserem Land frei entscheiden darf. Ich habe das auch gemacht und hoffe, dass das auch viele Leute in unserem Land machen werden", so Salihamidzic weiter.

Dennoch wolle er niemanden verurteilen, der sich bislang noch nicht gegen das Coronavirus hat impfen lassen. Zuletzt äußerte sich Ministerpräsident Markus Söder auch zur Impfpflicht und sprach sich klar für eine 2G-Regel im Profisport aus.

Salihamidzic: Gespräche mit Süle "nicht einfach"

Auch auf die zuletzt kursierenden Gerüchte um eine mögliche Vertragsverlängerung von Niklas Süle , nahm der Bayern-Vorstand vor dem Gastspiel in Augsburg Stellung.

"Er hat einen auslaufenden Vertrag, die Gespräche sind nicht einfach", so Salihamidzic, der sich zum Stand der Gespräche nicht äußern wollte und anfügte: "Wenn es irgendetwas dazu zu sagen gibt, werden wir das sagen."

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Die Krönung einer verkorksten Bayern-Woche

Corona-Pandemie: Politik will 2G-Regel für Fußballprofis

Bundesliga Kalte Dusche nach Corona-Wirbel: Bayern geht in Augsburg baden VOR 3 STUNDEN