"Die Jahreshauptversammlung am Donnerstag beschäftigt mich natürlich immer noch sehr", schrieb Kahn in seinem "Twitter"-Statement: "Offenbar ist in den Emotionen einiges nicht angekommen, was mir in Zukunft wichtig ist. Es hat sich erneut gezeigt, wie wichtig der Austausch zwischen dem FC Bayern und unseren Mitgliedern ist."

Die Bayern-Bosse hatten sich im Audi Dome dem Austausch über das umstrittene "Qatar-Airways"-Sponsoring größtenteils entzogen. Anwesende Fans fühlten sich hintergangen, was in tumultartige Szenen ausartete

Kahn versuchte nun zu schlichten: "Seitdem ich zurück bei unserem Verein bin, haben wir hier schon einiges angestoßen. Ich denke da zum Beispiel an den Mitgliederdialog im Frühjahr oder die gemeinsame Erstellung des Leitbildes, das wir in Kürze vorstellen", stellte der 52-Jährige die jüngsten Bemühungen des Vereins in den Vordergrund: "Dabei haben die Anregungen unserer Mitglieder eine entscheidende Rolle gespielt."

Dennoch gebe es "noch viel zu tun und zu verbessern". Zum Ärmel-Sponsoring durch "Qatar Airways", das 2023 ausläuft, wolle man sich ein "breites Meinungsbild" der Mitglieder einholen, so Kahn.

Hainer sucht Austausch mit Katar-Gegner

Die 13. Zivilkammer des Landgerichts München hatte wenige Stunden vor der Jahreshauptversammlung einen Antrag von Initiator Michael Ott, das Sponsoring schnellstmöglich zu beenden, abgelehnt. Auch ein Spontanantrag wurde durch den FC Bayern am vergangenen Donnerstag nicht zugelassen.

Das Vereinsmitglied hatte die Klubführung daraufhin scharf kritisiert und von einem "Offenbarungseid" seitens des FC Bayern gesprochen

Ähnlich wie Kahn hatte sich auch Präsident Hainer daraufhin versöhnlich gezeigt und den Katar-Gegner nach den Vorfällen im Audi Dome ein Schlichtungsgespräch in Aussicht gestellt

Müller: "Dialog nicht zufriedenstellend stattgefunden"

"Wir haben uns kurz über die JHV ausgetauscht und sind so verblieben, dass wir ein persönliches Gespräch zu Katar und der JHV führen werden", berichtete Ott bei "Twitter".

"Was ich mitgenommen habe, ist, dass der Dialog nicht zufriedenstellend stattgefunden hat, zumindest wenn man die Mitglieder fragt", sagte der 32-Jährige bei "Sky".

