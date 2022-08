"Cristiano Ronaldos letzte Chance, Manchester United in diesem Sommer zu verlassen, ist Borussia Dortmund", schrieb der US-amerikanische TV-Sender "CBS Sport" am Donnerstag und erklärte weiter, dass Jorge Mendes, der Agent des Superstars, bereits fleißig an der Realisierung des Transfers bastle.

Auch die "Bild"-Zeitung berichtete, dass Mendes seinen Schützling zahlreichen europäischen Topklubs - darunter auch dem BVB - angeboten haben soll. Ronaldo möchte Manchester United dem Vernehmen nach noch in diesem Sommer verlassen. Die Red Devils hatten in der vergangenen Spielzeit die Teilnahme für die Champions League deutlich verpasst und müssen daher mit der Europa League vorliebnehmen.

Bereits am Dienstag machte ein Artikel der "AS" die Runde, wonach der 37-Jährige mit seinem Jugendklub Sporting Lissabon und Borussia Dortmund lediglich zwei Wechseloptionen für diesen Transfersommer habe. Dem Bericht zufolge habe es zwischen den Schwarz-Gelben und dem CR7-Tross bereits Kontakte gegeben.

Eine Quelle wurde dabei jedoch ebenso wenig genannt wie bei der Meldung von "CBS".

Cristiano Ronaldo sorgt mit Post für Wirbel

Der fünfmalige Weltfußballer selbst äußerte sich kürzlich via Instagram zu den Spekulationen rund um seine Person und bezichtigte die Medien dabei der Lüge

"Ich habe ein Notebook, und in den letzten Monaten waren von den 100 Nachrichten, in denen ich vorkam, nur fünf richtig. Stellen Sie sich vor, wie das ist. Halten Sie sich an diesen Tipp", so Ronaldo.

Der Portugiese wurde in der jüngeren Vergangenheit sowohl mit dem FC Chelsea, Atlético Madrid und Real Madrid als auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Eurosport-Einschätzung: Mit einem kolpotierten Gehalt von 29 Millionen Euro jährlich zählt Ronaldo nach wie vor zu den bestbezahlten Fußballspielern der Welt. Ein Wechsel zum BVB, wo Kapitän Marco Reus mit einem Salär von angeblich rund 12 Millionen Euro der Topverdiener ist, erscheint daher völlig abwegig. Ein Superstar a la Ronaldo würde somit nicht nur das Gehaltsgefüge sprengen, sondern auch die Ausrichtung der Dortmunder, junge, aufstrebende Offensivtalente wie Youssoufa Moukoko (17) und Jamie Bynoe-Gittens (18) zu fördern, torpedieren.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 1 Prozent

