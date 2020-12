Im schweizerischen Nyon steigt am Montag, 14. Dezember die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals. Eurosport.de begleitet die Auslosung ab 12 Uhr im Liveticker.

Den Bundesligisten könnten heute sehr attraktive Gegner zugelost werden. Unter anderem befinden sich Real Madrid , der FC Liverpool und Juventus Turin in den Lostöpfen. Besonders interessant: Der FC Barcelona ist im Lostopf der Gruppenzweiten und ein möglicher Gegner für den FC Bayern und den BVB.

Die Veranstaltung beginnt. Pedro Pinto begrüßt die Zuschauer, nicht vor Ort aber hoffentlich im TV und Livestream. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es mit Beginn der eigentlichen Auslosung eine Übersicht oben im Ticker gibt.

Auf wen können die deutschen Klubs im Achtelfinale treffen? Hier gibt es alle Möglichkeiten in der Übersicht.

In Lostopf eins befinden sich der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus Turin, der FC Chelsea, Manchester City, der FC Liverpool, Real Madrid und Paris Saint-Germain. In Lostopf zwei sind der RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Atlético Madrid, der FC Barcelona, Lazio Rom, der FC Sevilla, der FC Porto und Atalanta Bergamo.

Noch 16 Klubs sind sich im Rennen. Die acht Gruppensieger befinden sich in einem Lostopf, die jeweiligen Gruppenzweiten im anderen. Es ein Gruppenzweiter jeweils auf einen Gruppensieger treffen, wobei der Gruppenzweite zunächst Heimrecht hat. Klubs des gleichen Verbands sowie Mannschaften, die schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, können nicht aufeinandertreffen.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur Achtelfinal-Auslosung in der Champions League. Ab 12:00 Uhr begleiten wir für Euch die Auslosung in Nyon im Liveticker. Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sind gleich vier deutsche Vertreter heute in den beiden Lostöpfen. Daher wird es gerade aus deutscher Sicht natürlich sehr spannend. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ticker!