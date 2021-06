Publiziert 04/06/2021 Am 07:11 GMT

Thomas Tuchel hatte die Saison 2020/21 mit Paris Saint-Germain begonnen, wurde aber kurz vor Weihnachten entlassen. Der 47-Jährige und PSG-Sportdirektor Leonardo hatten kein gutes Verhältnis, gerieten immer wieder aneinander.

Während PSG Mauricio Pochettino als Nachfolger verpflichtete, löste Tuchel beim FC Chelsea Frank Lampard ab, stabilisierte die Blues und gewann am Saisonende die Champions League durch den 1:0-Finalsieg gegen Manchester City.

Im Interview mit dem französischen TV-Sender "Canal+" sagte Leonardo: "Wie habe ich Tuchels Sieg erlebt?" Danach lächelte er nur. "Es ist Fußball, solche Dinge passieren." Den Trainerwechsel von Tuchel zu Pochettino sieht er trotzdem nicht als Fehler an. "Ich bin zufrieden. PSG hat eine gute Wahl getroffen. Dies sind Phasen, die in einem Klub passieren", so Leonardo.

