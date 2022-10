Serge Gnabry verzog keine Miene, als er um kurz nach Mitternacht durch die Mixed Zone in den Katakomben des altehrwürdigen Camp Nous schlurfte. Den anwesenden Reportern machte er, der generell nicht dafür bekannt ist, nach getaner Arbeit sonderlich redefreudig zu sein, klar, dass er auch diesmal lieber nicht sprechen wolle.

Dabei hätte es reichlich Gründe für ein Statement gegeben, immerhin hatte Gnabry beim 3:0 seiner Mannschaft in Barcelona mit einer echten Gala-Vorstellung für Furore gesorgt.

Der Nationalspieler lieferte die Vorlagen zu allen drei Treffern, insbesondere sein Pass vor dem frühen Führungstreffer auf Sadio Mané (10.) darf gut und gerne mit dem Prädikat "künstlerisch wertvoll" versehen werden.

Mit dem Vollspann jagte Gnabry die Kugel aus der eigenen Hälfte perfekt temperiert über den Rasen und fand in Mané einen dankbaren Abnehmer. Eine technisch enorm anspruchsvolle Aktion. Während der Schöpfer des Pass-Kunstwerks im Nachgang genoss und schwieg, gerieten einige Mitspieler, ein Ex-Mannschaftskamerad und auch Hasan Salihamidzic ins Schwärmen.

Goretzka: "Werden wir noch oft bei Instagram sehen"

"Ich glaube, den werden wir noch oft bei Instagram sehen", scherzte Leon Goretzka in der Mixed Zone mit Blick auf besagten Pass. "Unfassbar geil", frohlockte Gnabrys ehemaliger Bayern-Kollege und derzeitiger TV-Experte Sandro Wagner bei "DAZN".

Matthijs de Ligt, der aufgrund seiner starken Darbietung gegen Robert Lewandowski mit der Mann-des-Spiels-Trophäe ausgezeichnet wurde, wunderte sich, dass er und nicht Gnabry von der UEFA mit ebenjener Ehre bedacht wurde.

"Für mich war Serge eigentlich der Man of the Match", erklärte der Niederländer. Ein Sonderlob gab es auch von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Gnabrys Zuspiel auf Mané als "Sahnepässchen" bezeichnete und grundsätzlich ein "sehr, sehr gutes Spiel" von Münchens Nummer sieben gesehen hatte.

Gnabry in Lissabon: Die beste Form der Karriere

Sehr, sehr gute Spiele absolvierte der gebürtige Stuttgarter immer mal wieder seit er bei den Bayern ist. Die vermutlich beste Form seiner bisherigen Karriere hatte er vor etwas mehr als zwei Jahren im Rahmen des Champions-League-Finalturniers, das aufgrund der Corona-Pandemie ab dem Viertelfinale in Lissabon ausgetragen wurde.

Serge Gnabry traf im Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon doppelt Fotocredit: Getty Images

Damals steuerte er in der Runde der letzten Acht gegen Barcelona (8:2) einen Treffer sowie eine Vorlage bei, noch wichtiger waren jedoch seine beiden Tore im Halbfinale gegen Lyon (3:0). Zuvor hatte Gnabry in der Gruppenphase bei Tottenham Hotspur (7:2) einen Viererpack geschnürt.

Eine Glanztat, die bis dato mit Mario Gomez erst einem deutschen Fußballer in der Königsklasse gelungen war. Mit insgesamt neun Toren in zehn Spielen hatte Gnabry großen Anteil am späteren Champions-League-Sieg der Bayern.

Formdelle zu Saisonbeginn

Doch in der Folge hatte der deutsche Nationalspieler ab und an mit sportlichen Tiefs, einer konstanten Inkonstanz zu kämpfen. So auch zu Beginn der aktuellen Spielzeit. Zwischenzeitlich sah er sich mit einer Durststrecke von acht torlosen Pflichtspielen in Serie konfrontiert und fand sich häufiger auf der Bank wieder.

Seit Kurzem zeigt die Formkurve jedoch stetig nach oben, schon vor dem starken Auftritt in Barcelona hatte Gnabry in drei Spielen hintereinander Scorerpunkte geliefert (ein Tor gegen Freiburg, jeweils eine Vorlage gegen Augsburg und Hoffenheim). Der Assist-Dreierpack unterstrich die Verbesserung, der Instagram-Pass stand gar sinnbildlich für die positive Entwicklung.

Nicht der schlechteste Zeitpunkt für einen Aufschwung. In knapp drei Wochen beginnt die Weltmeisterschaft in Katar, der 27-Jährige zählt im DFB-Team normalerweise zu den absoluten Leistungsträgern und genießt bei Bundestrainer Hansi Flick hohes Ansehen.

Ein Gnabry in Top-Form, der pünktlich zur WM social-media-taugliche Sahnepässchen spielt oder selbst als Torschütze in Erscheinung tritt, dürfte Flick sicherlich gefallen.

