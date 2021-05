Als der leidgeplagte Erling Haaland Matchwinner Jadon Sancho überglücklich in seine riesigen Arme schloss, brannte Julian Nagelsmann schon auf die Revanche. "Wir haben ein paar Dinge zu tun. Die bereite ich mit der Mannschaft vor, damit wir mal wieder ein Spiel gegen Dortmund gewinnen", sagte der leicht gereizte Trainer von RB Leipzig nach der verlorenen Generalprobe für das DFB-Pokalfinale.

Doch nach dem wilden 3:2 (1:0)-Erfolg liegt der psychologische Vorteil beim BVB. Durch den fünften Ligasieg in Serie wird der Glaube an die Krönung der erfolgreichen Aufholjagd im Kampf um die eminent wichtige Champions-League-Teilnahme immer größer, zudem sind die Dortmunder seit Oktober 2017 in sieben Pflichtspielen gegen die Sachsen ungeschlagen. "Wir gehen mit Mut und ganz viel Selbstvertrauen ins Endspiel", sagte Trainer Edin Terzic mit Blick auf den Pokal-Showdown am Donnerstag (20:45 Uhr im Liveticker) im Berliner Olympiastadion.