Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte nach dem bekanntgegeben wurde, dass Christian Eriksens Zustand im Krankenhaus stabil sei: "Die beste Ansage, die jemals in einem Fußballstadion gemacht wurde, war die am Samstagabend: Dass Christian Eriksen wach und sein Zustand stabil ist. Ein nationaler Schock wurde in nationale Erleichterung umgewandelt. (...) Im Namen ganz Dänemarks übermittle ich Christian Eriksen, seiner Frau, seinen Kindern und seiner engsten Familie meine besten Wünsche für eine baldige Genesung. Selten war es so unerheblich, ob ein Fußballspiel gewonnen oder verloren wird."

Die deutsche Nationalmannschaft schickte über die Sozialen Medien eine Grußbotschaft: "Lieber Christian Eriksen, wir sind in Gedanken bei Dir und wünschen Dir gute Besserung!"

Der belgische Stürmer Romelu Lukaku, der bei Inter Mailand mit Christian Eriksen zusammenspielt, rannte nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Russland zu einer TV-Kamera und gedachte seinem dänischen Klubkollegen. "Chris, bleib stark. Ich liebe dich", rief der 28-Jährige

EURO 2020 "Lächerliche" Optionen: Schmeichel kritisiert UEFA nach Fortsetzung scharf VOR 4 STUNDEN

Nach dem 3:0-Erfolg gegen die Russen sagte Lukaku: "Ich habe vor dem Spiel viele Tränen für Christian Eriksen vergossen. Es war schwer für mich, mich zu konzentrieren. Ich werde ihm auf jeden Fall eine Nachricht schicken, aber er muss nicht sofort antworten. Ich hoffe, es geht ihm gut, für seine zwei Kinder, die ihn brauchen."

Eurosport.de mit weiteren Reaktionen zum Drama um Eriksen.

Eriksen-Drama: Die Reaktionen

Aleksander Ceferin (UEFA-Präsident): "Momente wie diese relativieren alles im Leben. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Erholung und bete, dass seine Familie Stärke und Glauben hat."

Gianni Infantino (FIFA-Präsident): "Unsere Gedanken und besten Wünsche sind bei Chris Eriksen, seine Familie und alle beim dänischen Verband und dem Nationalteam."

Joel Pohjanpalo (Finnland): "Die beste Nachricht des Tages ist, dass es ihm gut geht. Das ist das Einzige, das mir etwas bedeutet. Ich hatte eine Frau auf der Tribüne und ein Kind zu Hause, also ... ich weiß nicht, was ich sagen soll."

Harry Kane (England): "Chris. Ich schicke dir und deiner Familie all meine Liebe. Bleib stark, Kumpel."

Cristiano Ronaldo (Portugal): "Die Welt des Fußballs steht zusammen und hofft auf gute Nachrichten. Ich rechne damit, dich bald wieder auf dem Spielfeld zu sehen, Chris! Bleib stark!"

Inter Mailand: "Forza Chris, alle unsere Gedanken sind bei dir."

Thomas Bach (IOC-Präsident): "Wir senden Christian Eriksen, seiner Familie und seinen Freunden sowie der dänischen Fußballnationalmannschaft all unsere guten Wünsche. Wir sind bei euch."

Gary Lineker (Ex-Nationalspieler England): "In 25 Jahren in diesem Job war das die schwierigste, erschütterndste und emotionalste Übertragung, in die ich je involviert war. (...) Gute Besserung, Christian Eriksen."

(SID)

Emotionales Statement: Hjulmand erklärt Spielfortsetzung

EURO 2020 Dänischer Verband gibt Update: Eriksen bleibt im Krankenhaus VOR 6 STUNDEN