FC Sevilla - Inter Mailand live im TV, Livestream und Liveticker: Im Finale der Europa League spielt der FC Sevilla gegen Inter Mailand. Das Match soll am Freitag, 21. August, in Köln stattfinden. RTL überträgt das Endspiel aus der Domstadt live im TV. Einen Livestream gibt es für die Fans bei TVNow und DAZN. Eurosport.de berichtet von der Europa League und bietet einen Liveticker an.

Am Freitag, 21. August, um 21:00 Uhr wird in Köln das Endspiel der Europa League ausgetragen. Der FC Sevilla trifft auf Inter Mailand. Der Europa-League-Sieger darf kommende Saison in der Champions League spielen, was beide Vereine durch die Qualifikation über ihre nationalen Meisterschaften allerdings ohnehin schon geschafft haben. Inter wurde in der Serie A Vizemeister hinter Juventus Turin und der FC Sevilla wurde in La Liga punktgleich mit dem Dritten Atlético Madrid Vierter.

FC Sevilla - Inter Mailand heute live im TV

RTL zeigt das Finale der Europa League aus Köln am kommenden Freitag live im TV.

Europa League: Sevilla - Inter heute im Livestream

Das Match können Fans auch im Livestream bei TVNow und bei DAZN sehen.

Europa League: Sevilla - Inter heute im Liveticker

Eurosport.de berichtet ausführlich von den Geschehnissen in der Europa League. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Finale des Turniers in Köln.

Trainer Antonio Conte steht mit Inter Mailand im Finale der Europa League und trifft dort auf den FC Sevilla. Nach der Vizemeisterschaft können die Nerazzurri die Spielzeit noch mit einem Titel beenden. Doch hinter den Kulissen brodelt es nach der jüngsten Brandrede des Coaches gewaltig, sein Abschied droht. Der Triumph im europäischen Wettbewerb würde Conte aber mächtig in die Karten spielen.

Der FC Sevilla will seinen Siegeszug in der Europa League fortsetzen. Mit einem Triumph am Freitag (21 Uhr im Liveticker) könnten sie den Pokal zum sechsten Mal gewinnen. Doch das wiedererstarkte Inter Mailand rüttelt mit seinem Sturmduo Romelu Lukaku und Lautaro Martínez am Thron der Spanier. Seit zehn Jahren wartet Inter auf einen europäischen Titel. Diese Warterei soll im Finale von Köln enden.

Nach der Demonstration der eigenen Stärke beim 5:0-Halbfinalsieg gegen Donezk greift Inter Mailand am Freitag in Köln nach dem ersten internationalen Titel seit 2010. Ein ganz entscheidender Faktor sind die beiden Stürmer Lautaro Martínez und Romelu Lukaku. Vor dem Gegner, dem Europa-League-Sieger FC Sevilla, scheint in Italien niemandem bange. Denn bei Inter denkt man aktuell in anderen Sphären.

Torjäger Romelu Lukaku von Inter Mailand hat beim 5:0 (1:0)-Kantersieg im Europa-League-Halbfinale gegen Schachtjor Donezk einen neuen Rekord aufgestellt. Der 27-Jährige erzielte in der 78. Minute das zwischenzeitliche 4:0 und traf damit auch im zehnten Europa-League-Spiel nacheinander. Dies war vor ihm noch niemandem gelungen. Kurz vor Schluss schnürte Lukaku den Doppelpack zum Endstand (84.).

Inter Mailand ist mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) über Schachtjor Donezk im Halbfinale der Europa League ins Endspiel eingezogen. Lautaro Martínez (19./74.), Danilo D'Ambrosio (64.) und Romelu Lukaku (78./84.) trafen. Die Mailänder hatten den Pokal letztmals 1998 gewonnen. Am Freitag (21:00 Uhr im Liveticker) trifft Inter im Finale in Köln auf den FC Sevilla.

Der FC Sevilla hat Manchester United im Halbfinale der Europa League in Köln mit 2:1 (1:1) geschlagen und damit das Finale erreicht. Die ManUtd-Führung durch Bruno Fernandes (9., Foulelfmeter) glich Suso (26.) aus. Luuk de Jong drehte die Partie für die Spanier (78.). Manchester United hatte 2016/17 erstmals die Europa League gewonnen, Sevilla zuletzt 2015/16 - und insgesamt fünfmal bisher.

