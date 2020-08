Torjäger Romelu Lukaku von Inter Mailand hat beim 5:0 (1:0)-Kantersieg im Europa-League-Halbfinale gegen Schachtjor Donezk einen neuen Rekord aufgestellt. Der 27-Jährige erzielte in der 78. Minute das zwischenzeitliche 4:0 und traf damit auch im zehnten Europa-League-Spiel nacheinander. Dies war vor ihm noch niemandem gelungen. Kurz vor Schluss schnürte Lukaku den Doppelpack zum Endstand (84.).

Mit nunmehr 20 Treffern sicherte sich der Mittelstürmer gleichzeitig den alleinigen Rekord des besten belgischen Torschützen in der Europa League oder im UEFA-Cup.

Lukaku erzielte beim 5:0 (1:0)-Kantersieg im Halbfinale der Europa League gegen Schachtjor Donezk seinen achten Doppelpack in dieser Saison und war damit in den vergangenen zehn Europa-League-Partien (für den FC Everton, Manchester United und Inter Mailand) an herausragenden 18 Treffern beteiligt (14 Tore, vier Vorlagen).

Wettbewerbsübergreifend bestritt der bullige Mittelstürmer in seiner ersten Spielzeit im Trikot von Inter Mailand 50 Partien (33 Treffer) und damit so viele wie kein anderer Profi der Serie A. In der Geschichte der italienischen Liga können lediglich Samuel Eto'o (53) und Javier Zanetti (52) mehr Einsätze in einer Saison (beide 2010/11) vorweisen als Lukaku.

Die Rekordjagd des Belgiers könnte schon am Freitag ihre Fortsetzung finden, wenn Inter im Finale der Europa League auf den FC Sevilla (21:00 Uhr im Liveticker) trifft.

