Meikel Schönweitz ergänzte im Gespräch mit "SZ" und "Sport1": "Allerdings hat er uns klar signalisiert, dass er seine Zukunft momentan in den englischen Nationalmannschaften sieht. Diese Meinung akzeptieren wir und wünschen ihm alles Gute für seinen sportlichen Weg."

Jamal Musiala, der in Stuttgart geboren wurde, aber die englische Staatsbürgerschaft besitzt, könnte dennoch in Zukunft für die deutsche A-Nationalmannschaft spielen. Selbst bei einem Einsatz für die englische U21 wäre ein Wechsel noch möglich. Erst bei einem Auftritt für die Three Lions wäre er gebunden.