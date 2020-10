Messi zeigte zwar in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung, tauchte aber nach der Pause fast völlig unter. Der Argentinier ist für Barça nicht mehr der Unterschiedmacher in den großen Spielen. Beim blamablen 2:8 gegen den FC Bayern in der Champions League in der Vorsaison blieb Messi bereits blass. Auch gegen Sevilla und in den zweiten 45 Minuten gegen Real Madrid war der sechsmalige Weltfußballer kaum zu sehen.