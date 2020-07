Zwei Assists, dazu "Man of the Match" beim 3:1 vergangene Woche über Brighton & Hove Albion. Naby Keita blüht beim FC Liverpool seit dem Restart förmlich auf. Eine Erlösung für den 25-Jährigen, der in seinen ersten beiden Jahren bei den Reds immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und bereits als Millionen-Flopp abgestempelt wurde. Nun könnte er für Jürgen Klopp zur Schlüsselfigur werden.

Diese Szene erinnerte doch sehr an den alten, an den furchteinflößenden Naby Keita.

Brightons Davy Propper ließ den Ball am vergangenen Mittwoch im Duell gegen Meister Liverpool nur etwas zu weit springen, da war der Mittelfeldspieler schon gedankenschnell dazwischengespritzt und bediente mit einem feinen Pass Mohamed Salah im Strafraum, der cool zum 1:0 einschob (Endstand 3:1).

Ein Musterbeispiel für Antizipation, welche Keita bereits während seiner Zeit bei RB Leipzig Vergleiche mit Frankreichs Weltmeister N’Golo Kanté eingebracht hatte.

Keita seit dem Restart in blendender Form

Für den 25-Jährigen, der sich seit dem Restart in blendender Form präsentiert, war es bereits der zweite Assist innerhalb weniger Tage. Genauso viele, wie in seinen 54 Einsätzen zuvor für die Reds. Zudem sahnte er den Titel als "Man of the Match" ab.

"So zu spielen und die Bälle so zu gewinnen wie Naby heute, kommt schon... über solche Tore könnte ich als Coach gar nicht viel glücklicher sein“, lobte Jürgen Klopp sein früheres Sorgenkind nach der Partie in höchsten Tönen.

Keita stand in jedem Pflichtspiel seit Mitte Juni auf dem Rasen, gegen Brighton sogar zum dritten Mal von Beginn an. Langsam aber sicher schwindet der Frust auf beiden Seiten.

"Er ist super drauf, dazu fit und im Team angekommen. Das macht alles viel leichter“, so Klopp über den Guineer, der 2018 für 60 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt war, die hohen Erwartungen in seinen ersten beiden Jahren bis dato aber nicht erfüllen konnte.

Millionen-Flop? Verletzungen bremsen Keitas Entwicklung

Keita tat sich lange schwer, einen richtigen Spiel-Rhythmus zu finden. Während Liverpool 2019 erst zum Champions-League-Titel und in diesem Jahr zur Meisterschaft stürmte, hütete er meist die Bank.

"Die Leute vergessen, dass er einen fantastischen Start bei uns hatte, aber dann hat es mit den Verletzungen angefangen. Das hat es ihm erschwert, richtig bei uns anzukommen", erklärt Klopp Keitas Misere: "Wenn man nicht auf seinem höchsten Level ist, aber auf dem höchsten Level performen will, dann ist man ständig im inneren Konflikt mit sich selbst."

Ein Muskelbündelriss im vergangenen Sommer, eine Leistenverletzung im Januar. Immer, als man dachte, nun würde dem laufstarken und technisch versierten Mittelfeld-Motor endlich der Durchbruch gelingen, wurde er von kleineren Blessuren ausgebremst. Ex-Arsenal-Profi Ray Parlour bezeichnete ihn im vergangenen Dezember im Interview mit "Talksport" gar als Klopps einzigen Transfer-Flop.

Da die Konkurrenz um Fabinho, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum und James Milner auf den drei zentralen Positionen im 4-3-3-System überzeugte, bestand für den Coach während der Saison wenig Anlass, etwas an seiner Erfolgself zu verändern.

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren wenig Spiele verloren und solange die Spieler fit bleiben, ist es schwierig für einen Neuzugang, sich ins Team zu spielen“, so Klopp.

Naby Keita (r.) im Gespräch mit Jürgen Klopp

Keita passt perfekt zu Klopps Spielidee

Dabei passt Keita in der Theorie perfekt zur Spielidee des 53-Jährigen, was er seit dem Restart auch regelmäßig unter Beweis stellt.

Hohes, aggressives Pressing und Gegenpressing hat der 25-Jährige bereits in Leipzig über Jahre auf hohem Niveau gelernt. "Sein Skillset ist wirklich, wirklich gut“, lobt Klopp.

Auch Ex-Liverpool-Coach Gérard Houllier, der Keita 2014 in seiner Funktion als Head of Global Soccer für Red Bull scoutete und damals RB Salzburg empfahl, glaubt an dessen Chance bei den Reds: "Er hat eine tolle Arbeitseinstellung. Wenn er einmal richtig Fuß fasst, wird er dort bleiben."

Nun liegt es an Keita, Klopps gewonnenes Vertrauen zu nutzen, um endlich mit dem Ruf des Millionen-Flops aufzuräumen.

Thiago oder Keita: Klopp setzt offenbar auf bewährte Kräfte

Die anderen Top-Teams werden in der kommenden Saison versuchen, sich besser auf das schier übermächtige Liverpool einzustellen. Klopp wird sich etwas einfallen lassen müssen, um den Titel erneut an die Anfield Road zu holen.

Auch deshalb fiel in den vergangenen Wochen häufiger der Name Thiago vom FC Bayern, der dem Spiel der Reds eine neue, spielerische Komponente bieten würde.

Laut "ESPN" ist den Verantwortlichen des LFC die Ablöseforderung der Münchner aber schlicht zu hoch. Stattdessen wolle Klopp nun doch auf bewährte Kräfte setzen.

Und wer weiß: Wenn Keita fit bleibt und den nächsten Schritt geht, vielleicht hat der deutsche Übungsleiter dann schon seine Antwort auf die Suche nach einem neuen, erfrischenden Element in der Zentrale gefunden.

