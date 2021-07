Update 04/07/2021 Am 22:59 GMT

Sanches könnte bei dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool die Lücke füllen, die Georginio Wijnaldum (30) durch seinen ablösefreien Abgang zum französischen Hauptstadt-Klub Paris St. Germain gerissen hatte.

Laut "Liverpool Echo" gibt es bei den Reds jedoch Zweifel wegen Sanches' hoher Verletzungsanfälligkeit. An der Anfield Road will man nach dem dritten Platz in der vergangenen Premier-League-Saison wieder im Meisterschaftsrennen angreifen.

Auch die Gunners laufen ihren eigenen Ansprüchen mit zwei aufeinanderfolgenden achten Plätzen in der Liga hinterher. Mit einem Sanches-Transfer könnten sie ihrem Kader ein Upgrade verpassen.

DFB-Pokal DFB-Pokal: Bayern trifft auf Fünftligist - BVB muss nach Hessen VOR 6 STUNDEN

Der Mittelfeldspieler stand von 2016 bis 2019 beim FC Bayern unter Vertrag, konnte die hohen Erwartungen an seine Person jedoch nicht erfüllen.

Bei der Europameisterschaft scheiterte der Lille-Akteur mit Portugal im Achtelfinale an Belgien (0:1) . Dennoch konnte Sanches mit ansprechenden Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Das könnte Dich auch interessieren: Massive Verluste: PSG zu Star-Verkäufen gezwungen

Rose erklärt: Darum ließ ich "Rakete" Haaland in Salzburg kaum spielen

La Liga Für Messi-Verlängerung: Diese Stars sollen Barca wohl verlassen VOR 8 STUNDEN