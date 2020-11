Jadon Sancho erlebt zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere so etwas wie einen Durchhänger. In den bisherigen sechs Spielen in der Bundesliga gelangen ihm drei Assists, aber noch kein Tor. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison konnte Sancho in der Bundesliga am Ende 34 Torbeteiligungen (17 Tore, 17 Assists) in 32 Spielen vorweisen. Seine Quote hat sich zu diesem (frühen) Zeitpunkt also mehr als halbiert.