Ob Kylian Mbappé, Luka Modric, Kevin De Bruyne oder Cristiano Ronaldo - allesamt wurden bei der Weltmeisterschaft in Katar bereits für ihre besonderen Leistungen als "FIFA Budweiser Player of the Match" ausgezeichnet.

Häufig läuft die Wahl des besten Akteurs eines Spiels auf einen offensichtlichen Gewinner hinaus. Sei es ein überragender Torhüter, der sein Team vor der Niederlage bewahrt, oder ein Stürmer, welcher den Sieg mit einem Doppelpack markiert - ein "verdienter" Man of the Match.

Ad

Ab und zu sorgt die Auszeichnung aber für Verwunderung. So auch bei Belgiens 1:0-Sieg gegen Kanada am ersten Spieltag der WM, als De Bruyne die besondere Ehre zuteilwurde.

WM Schweiz kann aufatmen: FIFA nur mit Verfahren gegen Serbien VOR 3 STUNDEN

"Ich glaube nicht, dass ich ein großartiges Spiel hatte", zeigte sich selbst De Bruyne über die Wahl zum Man of the Match überrascht . "Ich weiß nicht, warum ich die Trophäe bekommen habe. Vielleicht wegen meines Namens. Meine Leistung war nicht gut genug", führte der ManCity-Star weiter aus. Dies warf die Frage auf: Wie läuft die Wahl zum Man of the Match eigentlich ab?

WM 2022: So wird der FIFA Budweiser Player of the Match gewählt

In der Tat könnte De Bruynes Strahlkraft Auswirkungen auf die Wahl gehabt haben. Immerhin wird der FIFA Budweiser Player of the Match direkt von den Fans gewählt.

Zwischen der 66. und 88. Minute eines jeden WM-Spiels haben alle Fans die Möglichkeit, für ihren Favoriten abzustimmen. Dafür müssen sie lediglich ein Konto auf der FIFA+-Webseite erstellen und an der Abstimmung teilnehmen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Jeder Account verfügt nur über eine einzige Stimme, weshalb auch nur einmal pro Spiel teilgenommen werden kann.

Sollte ein Spiel in die Verlängerung gehen, wird die Wahl erneut bis zur 118. Spielminute geöffnet.

Im Zuge der Abstimmung wird auch ein Gewinnspiel veranstaltet. Jeder Teilnehmer hat die Chance, ein einzigartiges Polaroidfoto vom Man of the Match zu gewinnen.

1000 Mal Messi! Fußball-Welt verneigt sich vor La Pulga

WM 2022 - Man of the Match - alle Gewinner im Überblick:

Enner Valencia (Ecuador - Katar 2:0)

Bukayo Saka (Iran - England 2:6)

Cody Gakpo (Niederlande - Senegal 2:0)

Gareth Bale (Wales - USA 1:1)

Mohammed Alowais (Saudi-Arabien - Argentinien 2:1)

Aissa Laidouni (Tunesien - Dänemark 0:0)

Guillermo Ochoa (Polen - Mexiko 0:0)

Kylian Mbappé (Australien - Frankreich 1:4)

Luka Modric (Kroatien - Marokko 0:0)

Shuichi Gonda (Japan - Deutschland 2:1)

Gavi (Costa Rica - Spanien 0:7)

Kevin de Bruyne (Kanada - Belgien 0:1)

Yann Sommer (Kamerun - Schweiz 0:1)

Federico Valverde (Südkorea - Uruguay 0:0)

Cristiano Ronaldo (Ghana - Portugal 2:3)

Richarlison (Serbien - Brasilien 0:2)

Roozbeh Cheshmi (Iran - Wales 2:0)

Boulaye Dia (Senegal - Katar 3:1)

Frenkie de Jong (Ecuador - Niederlande 1:1)

Christian Pulisic (USA - England 0:0)

Mitch Duke (Australien - Tunesien 1:0)

Robert Lewandowski (Saudi-Arabien - Polen 0:2)

Kylian Mbappé (Dänemark - Frankreich 1:2)

Lionel Messi (Mexiko - Argentinien 0:2)

Keysher Fuller (Costa Rica - Japan 1:0)

Hakim Ziyech (Marokko - Belgien 2:0)

Andrej Kramaric (Kanada - Kroatien 1:4)

Alvaro Morata (Deutschland - Spanien 1:1)

Vincent Aboubakar (Serbien - Kamerun 3:3)

Kudus Mohammed (Ghana - Südkorea 3:2)

Casemiro (Schweiz - Brasilien 0:1)

Bruno Fernandes (Uruguay - Portugal 0:2)

Davy Klaasen (Katar - Niederlande 0:2)

Kalidou Koulibaly (Senegal - Ecuador 2:1)

Christian Pulisic (USA - Iran 1:0)

Marcus Rashford (England - Wales 3:0)

Wahbi Khazri (Frankreich - Tunesien 0:1)

Mathew Leckie (Dänemark - Australien 0:1)

Alexis Mac Allister (Argentinien - Polen 2:0)

Luis Chavez (Mexiko - Saudi-Arabien 2:1)

Achraf Hakimi (Marokko - Kanada 2:1)

Luka Modric (Belgien - Kroatien 0:0)

Kai Havertz (Deutschland - Costa Rica 4:2)

Ao Tanaka (Spanien - Japan 1:2)

Hwang Heechan (Portugal - Südkorea 1:2)

Giorgian de Arrascaet (Uruguay - Ghana 2:0)

Granit Xhaka (Schweiz - Serbien 3:2)

Devis Epassy (Brasilien - Kamerun 0:1)

Denzel Dumfries (USA - Niederlande 1:3)

Lionel Messi (Australien - Argentinien 1:2)

Kylian Mbappé (Polen - Frankreich 1:3)

Harry Kane (Senegal - England 0:3)

Das könnte Dich auch interessieren:Laimer-Wechsel wohl fix: Steht Pavard nun auf der Verkaufsliste?

Lewandowski trauert Chancen nach: "Dann sieht es anders aus..."

WM "Generation nix" kämpft um letzte Chance: Lahm & Co. als Vorbild? VOR 4 STUNDEN