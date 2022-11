Am Montag, den 21. November, bekommt es England im ersten Spiel der Gruppe B mit der iranischen Nationalmannschaft zu tun.

Anpfiff im Khalifa International Stadium ist um 14:00 Uhr deutscher Zeit, dann will die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate ihrem Ruf als Gruppenfavorit gerecht werden - und den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Bei den Three Lions liegen die Hoffnungen auf Torjäger Harry Kane, Jude Bellingham von Borussia Dortmund soll ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

In den medialen Fokus wird auch der Gegner mit Leverkusens Sardar Azmoun rücken. Im Iran gehen die Massenproteste sowie das brutale Vorgehen der Regierung gegen die Freiheitsbewegung weiter. Während die Regime-Kritiker im Iran angesichts von fast 400 Toten auf ein Zeichen der Solidarität hoffen, versucht Nationaltrainer Carlos Queiroz den Fokus seiner Spieler auf den Fußball zu richten.

WM 2022: England - Iran live im TV

Das erste Spiel der Gruppe B zwischen England und dem Iran wird live und in voller Länge im "ZDF" übertragen. Beginn der Übetragung ist um 13:00 Uhr, eine Stunde später erfolgt der Anstoß.

WM 2022: England - Iran live im Stream

Das Duell zwischen England und dem Iran wird live im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Zudem bietet das "ZDF" zusätzlich zu seiner TV-Übertragung einen Stream in der "ZDF-Mediathek" an.

WM 2022: England - Iran live im Ticker

Eurosport.de bietet selbstverständlich einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel England - Iran an. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022: Iran vor heikler Mission: Team Melli oder Team Mullah?

Die Fragen kommen immer wieder. Jubelt Sardar Azmoun nach Toren nur verhalten? Singt Mehdi Taremi die Hymne mit? "Alles, was wir machen, wird interpretiert. Und jeder interpretiert es anders", sagt Stürmer Karim Ansarifard über das Dilemma der iranischen Fußball-Nationalmannschaft, die angesichts der Proteste in der Heimat am Montag beim WM-Start gegen England unter besonderer Beobachtung steht.

WM 2022: England-Star Kane stärkt Southgate

Englands Kapitän Harry Kane hat dem in der Heimat in die Kritik geratenen Teammanager Gareth Southgate vor WM-Beginn Rückendeckung zugesichert. "Er hat uns noch hungriger gemacht. Gareth ist unglaublich für uns", sagte der Star-Angreifer vor dem Auftaktspiel gegen den Iran: "Die Resultate bei der WM 2018 und EM 2021 sprechen für sich. Es war eine gute Periode unter ihm, und wir hoffen auf mehr."

