Leichtathletik

Olympia 2021: Deutsche Frauen-Staffel gewinnt Vorlauf - Souverän ins Finale über 4x100 m in Tokio

In der 4x100-m-Staffel der Frauen hat die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio souverän den Sprung ins Finale geschafft. Rebekka Haase, Alexandra Burghardt, Tatjana Pinto und Gina Lückenkemper gewannen ihren Vorlauf in 42,00 Sekunden und kämpfen im Finale um Edelmetall.

00:01:05, vor 9 Stunden