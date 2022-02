Am Freitag, 4. Februar, richtet sich der weltweite Fokus auf die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking (ab 12:30 Uhr live im TV bei Eurosport). Ab 20:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr deutscher Zeit) beginnt im Nationalstadion Pekings, das liebevoll auch als "Vogelnest" bezeichnet wird, die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022.

Peking erhält somit die Ehre, als erste Stadt überhaupt sowohl die Olympischen Sommer- als auch Winterspiele austragen zu dürfen.

Nach den Spielen von 2008 ist das Reich der Mitte für die kommenden 16 Tage einmal mehr Austragungsort des bedeutsamsten Sportevents der Welt.

Neben Chinas Hauptstadt dienen innerhalb der kommenden drei Wochen auch Yanqing und Zhangjiakou als Austragungsorte der Winterspiele.

Blick von der Skisprungschanze in Zhangjiakou Fotocredit: Getty Images

Innerhalb der 15 Sportarten werden insgesamt 109 Entscheidungen fallen.

Neue Wettbewerbe werden im Bob, Freestyle Ski, Shorttrack, Skispringen und Snowboard durchgeführt. Am dritten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele geht es im Curling, Eiskunstlauf sowie im Eishockey zur Sache.

Olympia 2022: So läuft die Eröffnungsfeier

Beginnen werden die Winterspiele offiziell mit einer etwa 100-minütigen Eröffnungszeremonie. Diese dreht sich thematisch um den chinesischen Frühling sowie die Kunst und Kultur der Volksrepublik China. Die Organisatoren halten sich diesbezüglich jedoch noch immer recht bedeckt, es ist aber durchaus mit einigen musikalischen sowie showtechnischen Überraschungen zu rechnen.

Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie erfolgt gegen circa 14:40 Uhr der klassische Einmarsch der Olympioniken. Beginnen wird wie gewöhnlich Griechenland als Gastgeber der ersten modernen Olympischen Spiele im Jahr 1896. "Team D" um die beiden Fahnenträger Francesco Friedrich und Claudia Pechstein läuft dagegen erst ziemlich weit am Ende an Nummer 85 von insgesamt 91 Ländern ein. Im Anschluss an den Einmarsch erfolgt die Entzündung des olympischen Feuers.

Insgesamt sollen rund 800 Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 86 Nationalverbänden in Peking um Medaillen kämpfen. Aus deutscher Sicht sind 149 Sportlerinnen und Sportler mit dabei . Dies ist das bislang kleinste Aufgebot in diesem Jahrtausend und mit 51 Frauen und 98 Männern die geringste Anzahl an Frauen seit Olympia 1998 in Nagano (50).

2008 diente das Olympiastadion von Peking als Eröffnungsstätte der Olympischen Sommerspiele Fotocredit: Getty Images

Aufgrund der noch immer andauernden Corona-Pandemie muss die Eröffnungsfeier wie schon bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio ohne Zuschauer erfolgen.

Es werden jedoch wohl rund 3.000 geladene Gäste im Stadion dabei sein, darunter unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin. Bundeskanzler Olaf Scholz gab derweil an, nicht nach Peking zu reisen.

Olympia 2022: Deutsche Starter am Freitag

Am Freitag richtet sich der Fokus aus deutscher Sicht voll und ganz dem Eiskunstlauf. Paul Fentz wird dabei als erster deutscher Athlet bei den Olympischen Winterspielen an den Start gehen.

Der 29-jährige Berliner tritt im Kurzprogramm (Eistanz und Paarlauf) des Männer-Eiskunstlaufes an. Darüber hinaus greifen mit Katharina Müller und Tim Dieck im Paarlauf zwei weitere Deutsche am Freitag ins Geschehen ein.

Eiskunstläufer Paul Fentz Fotocredit: Getty Images

Freitag im TV bei Eurosport 1 und Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+

Olympia 2022: Geheimtipp des Tages

Gespannt sein darf man insbesondere auf die Vorrunde im Mixed Curling: Im Duell der Giganten bekommt es Olympiasieger Kanada mit dem der Schweiz zu tun. Die Eidgenossen holten 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille. Die Partie gibt es ab 1:30 Uhr live bei Eurosport zu sehen.

