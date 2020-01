Die Highlights von Olympia in Tokio 2020:

Eröffnungsfeier: Am 24. Juli 2020 werden die Olympischen Spiele in der japanischen Hauptstadt Tokyo eröffnet. Um 20:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr MESZ) geht es im Olympiastadion los. Schon zwei Tage zuvor starten die Frauenturniere im Softball und Fußball mit Vorrundenspielen.

Die erste Goldmedaille: Die ersten Medaillen werden gleich am ersten vollen Wettkampftag (25. Juli) vergeben. Im Luftgewehr- und Luftpistolenschießen gibt es die ersten Entscheidungen der Olympischen Spiele 2020. Auch auf dem Rad wird es gleich an Tag eins ernst: Im Männer-Straßenrennen von Tokyo zum Mount Fuji geht es um Gold, Silber und Bronze.

100-Meter-Rennen der Männer: Am 2. August wird der Nachfolger von Superstar Usain Bolt gesucht. Der Jamaikaner hatte bei den drei zurückliegenden Olympischen Spielen (2008, 2012, 2016) jeweils Gold über 100 sowie 200 Meter gewonnen. Nach seinem Rücktritt bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 in London hinterließ Bolt eine große Lücke im Sprint.

Die beiden US-Amerikaner Christian Coleman und Noah Lyles gelten als mögliche Siegeskandidaten. Coleman gewann das Rennen beim Diamond-League-Meeting in Brüssel im August 2018 mit der schnellsten Zeit in den letzten drei Jahren (9,79s). Bei den nationalen Meisterschaften konterte Lyles allerdings mit 9,88 Sekunden.

Fußball-Finale der Männer: Am 8. August geht es im International Stadium Yokohama um die Goldmedaille. Bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016 siegten die Brasilianer um Superstar Neymar vor heimischem Publikum. Das DFB-Team von Trainer Horst Hrubesch hatte im Elfmeterschießen 5:6 (0:1; 1:1) den Kürzeren gezogen. In der regulären Spielzeit brachte Neymar die Brasilianer in Führung, ehe Max Meyer kurz vor Schluss den Ausgleich erzielte. Nils Petersen vergab den entscheidenden Elfmeter.

Abschlussfeier: Am 9. August gehen die Sommerspiele in Tokio zu Ende. Um 20:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr MESZ) starten die Feierlichkeiten im Olympiastadion, zu deren Höhepunkt die olympische Flamme erlischt und die Flagge an die Gastgeber der Winterspiele 2022 in Peking weitergegeben wird.

Der Olympia-Zeitplan von Tokio 2020:

Mittwoch, 22. Juli 2020

Softball: Beginn der Vorrunde (Frauen)

Fußball: Beginn der Vorrunde (Frauen)

Donnerstag, 23. Juli 2020

Fußball: Beginn der Vorrunde (Männer)

Freitag, 24. Juli 2020

Bogenschießen: Entscheidungen

Rudern: Vorläufe im Einer, Doppelzweier und Doppelvierer

Samstag, 25. Juli 2020

Badminton: Beginn der Gruppenphase im Einzel und Doppel

Basketball (3x3): Beginn der Vorrunde

Beachvolleyball: Beginn der Vorrunde

Boxen: Beginn der Wettkämpfe

Dressurreiten: Team und Einzel, Tag 1

Fechten: Entscheidungen im Degen und Säbel

Gewichtheben: Beginn der Wettbewerbe

Handball: Beginn der Vorrunde (Männer)

Hockey: Beginn der Vorrunde

Judo: Beginn der Wettbewerbe

Kunstturnen: Qualifikation (Männer)

Radsport: Straßenrennen (Männer)

Rudern: Wettbewerbe, u.a. im Zweier, Vierer und Einer

Schießen: Wettbewerbe in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole

Schwimmen: Vorläufe u.a. über 400 m Lagen, 100 m Schmetterling, 400 m Freistil und 4x100m-Staffel (Frauen)

Taekwondo: Beginn der Wettbewerbe

Tennis: Beginn des Männer- und Frauenturniers, sowie des Doppelturniers

Tischtennis: Beginn der Vorrunde

Volleyball: Beginn der Vorrunde

Wasserball: Beginn der Vorrunde (Frauen)

Sonntag, 26. Juli 2020

Basketball: Beginn der Vorrunde (Männer)

Bogenschießen: Entscheidungen im Teamwettbewerb

Fechten: Entscheidungen im Florett und Degen

Handball: Beginn der Vorrunde (Frauen)

Kanu: Vorläufe im Slalom

Kunstturnen: Qualifikation (Frauen)

Radsport: Straßenrennen (Frauen)

Rudern: u.a. Vorläufe im Achter und Hoffnungsläufe

Schießen: Wettbewerbe in der Disziplin Shotgun

Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 400 m Lagen, 400 m Freistil und 4x100m-Staffel (Frauen)

Segeln: Beginn der Wettbewerbe

Skateboard (Straße): Entscheidung

Surfen: Beginn der Wettbewerbe

Wasserball: Beginn der Vorrunde

Wasserspringen: Entscheidung im 3m-Synchronspringen (Frauen)

Montag, 27. Juli 2020

Basketball: Beginn der Vorrunde (Frauen)

Fechten: Entscheidungen im Säbel und Florett

Kanu: Entscheidung im Slalom

Kunstturnen: Entscheidung im Teammehrkampf (Männer)

Mountainbike: Entscheidung im Cross-Country (Männer)

Rugby: Beginn der Wettbewerbe (Männer)

Schwimmen: Vorläufe und Entscheidungen, u.a. 100 m Brust, 100 m Rücken, 4x100m-Staffel (Männer)

Taekwondo: Entscheidungen

Tischtennis: Entscheidung im Mixed-Doppel

Triathlon: Entscheidung (Männer)

Wasserspringen: Entscheidung im Synchronspringen 10 m (Männer)

Dienstag, 28. Juli 2020

Dressurreiten: Entscheidung im Teamwettbewerb

Fechten: Entscheidungen im Teamwettbewerb Degen

Judo: Entscheidungen

Kanu: Entscheidungen im Slalom

Kunstturnen: Entscheidung im Teammehrkampf (Frauen)

Mountainbike: Entscheidung im Cross-Country (Frauen)

Rudern: Entscheidungen, u.a. im Doppelvierer

Schießen: Entscheidung über 10 m Luftgewehr und Luftpistole

Schwimmen: Vorläufe und Entscheidungen, u.a. 200 m Freistil, 200 m Schmetterling

Softball: Finale und Spiel um Bronze

Taekwondo: Entscheidungen

Triathlon: Entscheidung (Frauen)

Mittwoch, 29. Juli 2020

Baseball: Beginn der Vorrunde

Basketball (3x3): Finals und Spiele um Bronze

Dressurreiten: Entscheidung im Einzel

Fechten: Entscheidung im Teamwettbewerb Säbel

Gewichtheben: Entscheidungen

Judo: Entscheidungen

Kunsttturnen: Entscheidung im Einzelmehrkampf (Männer)

Radsport: Zeitfahren

Rudern: Entscheidungen, u.a. Doppelzweier

Rugby: Finale und Spiel um Bronze (Männer)

Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 100 m Freistil, 200 m Schmetterling, 200 m Brust

Surfen: Finals und Wettkämpfe um Bronze

Wasserspringen: Entscheidung im 3m-Synchronspringen (Männer)

Donnerstag, 30. Juli 2020

BMX Racing: Viertelfinals

Fechten: Entscheidung im Teamwettbewerb Florett

Golf: 1. Tag des Turniers (Männer)

Judo: Entscheidungen

Kanu: Entscheidungen im Slalom

Kunstturnen: Entscheidung im Einzelmehrkampf (Frauen)

Rudern: Entscheidungen, u.a. im Zweier

Rugby: Beginn der Wettkämpfe (Frauen)

Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 800 m Brust, 200 m Schmetterling, 4x200m-Staffel

Tischtennis: Finale und Spiel um Bronze (Frauen)

Freitag, 31. Juli 2020

Badminton: Finale und Spiel um Bronze im Mixed-Doppel

BMX Racing: Entscheidungen

Bogenschießen: Finale und Wettkampf um Bronze (Frauen)

Fechten: Entscheidung im Teamwettbewerb Degen

Gehen: Entscheidung über 20 km (Männer)

Kanu: Entscheidungen im Kajak

Leichtathletik: u.a. Vorläufe über 3000 m Hürden und 100 m (Frauen), Qualifikation im Hochsprung, Diskus und Kugelstoßen

Rudern: u.a. Entscheidungen im Achter, Einer

Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 200 m Brust, 200 m Lagen, 100 m Schmetterling

Tennis: Finale und Spiel um Bronze Doppel (Männer)

Tischtennis: Finals und Spiele um Bronze im Einzel und Doppel (Männer)

Trampolinspringen: Qualifikation und Entscheidung (Frauen)

Vielseitigkeitsreiten: Teamwettbewerb, Tag 1

Samstag, 1. August 2020

Badminton: Finale und Spiel um Bronze im Männer-Doppel

BMX Freestyle: Ausfahren der Setzliste

Bogenschießen: Entscheidung im Einzel (Männer)

Fechten: Finale im Teamwettwerb Säbel

Fußball: Viertelfinals (Männer)

Gewichtheben: Entscheidungen

Judo: Entscheidung im Mixed-Wettbewerb

Leichathletik: Entscheidungen, u.a. 100 m (Frauen) und 10.000 m, dazu Qualifikation im Stabhochsprung und Diskus

Rugby: Finale und Spiel um Bronze (Frauen)

Schießen: Entscheidung im Luftgewehr

Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 100 m Schmettlering, 200 m Rücken

Segeln: Entscheidungen, u.a. RS:X

Surfen: Wettkämpfe (abhängig von Wetterlage)

Tennis: Finale im Einzel (Frauen) sowie Spiele um Bronze im Doppel und Einzel (Frauen)

Trampolin: Finale (Männer)

Triathlon: Entscheidung in der Mixedstaffel

Vielseitigkeitsreiten: Teamwettbewerb, Tag 2

Sonntag, 2. August 2020

Badminton: Finale und Spiel um Bronze im Einzel (Frauen)

BMX Freestyle: Entscheidungen

Fechten: Enscheidung im Teamwettbewerb Florett (Männer)

Gewichtheben: Entscheidung über 76 kg (Frauen)

Golf: 4. Tag und Entscheidung des Turniers (Männer)

Kunstturnen: Entscheidungen, u.a. am Boden und Pauschenpferd (Männer), Stufenbarren (Frauen)

Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. über 100 m (Männer), Marathon (Frauen), Diskus (Männer) und Hochsprung (Männer)

Schwimmen: Entscheidungen, u.a. 50 m Freistil, 4x100m Lagen-Staffel

Segeln: Entscheidung, u.a. Laser Radial (Frauen) und Laser (Männer)

Surfen: Wettkämpfe (abhängig von Wetterlage)

Tennis: Finals im Einzel (Männer), Doppel (Frauen) und Mixed-Doppel

Vielseitigkeitsreiten: Wettkämpfe im Team und Einzel

Wasserspringen: Entscheidung vom 3m-Brett (Frauen)

Montag, 3. August 2020

Badminton: Finale und Spiel um Bronze im Doppel (Frauen) und Einzel (Männer)

Bahnrad: Entscheidung im Teamsprint (Frauen)

Fußball: Halbfinals (Frauen)

Gewichtheben: Entscheidung über 87 kg (Frauen)

Kanu: Vorläufe und Viertelfinals, u.a. über 1000 m Einer-Kayak und Zweier-Canadier

Kunstturnen: Entscheidungen, u.a. Ringe (Männer) und Boden (Frauen)

Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. im Dreisprung (Frauen), Weitsprung (Männer), Diskus (Männer) und 100 m Hürden (Frauen)

Ringen: Entscheidungen, u.a. Griechisch-Römisch 60 kg & 130 kg (Männer)

Schießen: Entscheidungen, u.a. 25 m Luftpistole und 50 m Luftgewehr (Männer)

Segeln: Entscheidungen, u.a. im 49er FX (Frauen) und 49er (Männer)

Vielseitigkeitsreiten: Entscheidungen im Teamwettbewerb und Einzel

Dienstag, 4. August 2020

Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Teamverfolgung (Frauen) und Teamsprint (Männer)

Boxen: Wettkämpfe

Gewichtheben: Entscheidung 109 kg (Männer)

Fußball: Halbfinals (Männer)

Kanu: Entscheidungen, u.a. 200 m und 1000 m Einer-Kayak, 500 m Zweier-Kayak

Kunstturnen: Entscheidungen, u.a. Barren, Reck (Männer) und Schwebebalken (Frauen)

Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. Weitsprung (Frauen), 400 m Hürden (Männer), Stabhochsprung (Männer) und 200 m (Frauen)

Ringen: Entscheidungen, u.a. Griechisch-Römisch 77 kg & 97 kg (Männer), Freistil 68 kg (Frauen)

Segeln: Finals im Finn (Männer) und Foiling Nacra 17 (Mixed)

Sportklettern: Qualifikation im Lead, Bouldern und Speed

Springreiten: Qualifikation im Einzel

Synchronschwimmen: Kurzprogramm im Duett

Wasserspringen: Entscheidung vom 3m-Brett (Männer)

Mittwoch, 5. August 2020

Bahnrad: Entscheidung Teamverfolgung (Männer)

Boxen: Wettkämpfe

Freiwasserschwimmen: 10 km (Frauen)

Gewichtheben: Entscheidung über +109 kg (Männer)

Golf: 1. Tag des Turniers (Frauen)

Leichtathletik: Wettkämpfe und Entscheidungen, u.a. Zehn- und Siebenkampf, 800 m (Frauen), 200 m (Männer)

Ringen: Entscheidungen, u.a. Griechisch-Römisch 67 kg und 87 kg (Männer), Freistil 62 kg (Frauen)

Segeln: Entscheidung im 470 (Männer und Frauen)

Skateboard: Entscheidung Park (Frauen)

Sportklettern: Qualifikation im Lead, Bouldern und Speed

Springreiten: Entscheidung im Einzel

Synchronschwimmen: Kür im Duett

Donnerstag, 6. August 2020

Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Keirin (Frauen) und Omnium (Männer)

Boxen: Wettkämpfe

Freiwasserschwimmen: 10 km (Männer)

Fußball: Spiel um Bronze (Frauen)

Hockey: Finale und Spiel um Bronze (Männer)

Kanu: Entscheidungen, u.a. 200 m und 500 m Einer-Kayak, 200 m Einer-Canadier

Karate: Wettkämpfe und Entscheidungen

Leichtathletik: Wettkämpfe und Entscheidungen, u.a. Zehn- und Siebenkampf, Dreisprung (Männer), Kugelstoßen (Männer)

Moderner Fünfkampf: 1. Tag (Männer & Frauen)

Ringen: Entscheidungen, u.a. Freistil 57 kg und 86 kg (Männer)

Skateboard: Entscheidung Park (Männer)

Sportklettern: Entscheidungen im Lead, Bouldern, Speed (Männer)

Tischtennis: Finale und Spiel um Bronze im Teamwettbewerb (Frauen)

Wasserspringen: Entscheidung 10 m (Frauen)

Freitag, 7. August 2020

Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Zweiermannschaftsfahren (Frauen)

Beach Volleyball: Finale und Spiel um Bronze (Frauen)

Boxen: Wettkämpfe

Fußball: Finale (Frauen) und Spiel um Bronze (Männer)

Gehen: 20 km Frauen

Hockey: Finale und Spiel um Bronze (Frauen)

Karate: Wettkämpfe und Entscheidungen

Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. Speerwurf (Frauen), 5000 m (Männer), 4x100m-Staffeln (Männer & Frauen)

Moderner Fünfkampf: Entscheidung und Wettkämpfe (Frauen)

Rhythmische Sportgymnastik: Qualifikation im Einzel

Ringen: Entscheidungen, u.a. Freistil 74 kg (Männer) und 53 kg (Frauen)

Sportklettern: Entscheidungen im Lead, Bouldern, Speed (Frauen)

Springreiten: Qualifikation Teamwettbewerb

Synchronschwimmen: Kurzprogramm im Team

Tischtennis: Finale und Spiel um Bronze im Teamwettbewerb (Männer)

Samstag, 8. August 2020

Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Zweiermannschaftsfahren (Männer)

Baseball: Finale und Spiel um Bronze

Basketball: Finale und Spiel um Bronze (Männer) sowie Spiel um Bronze (Frauen)

Beach Volleyball: Finale und Spiel um Bronze (Männer)

Boxen: Wettkämpfe

Fußball: Finale (Männer)

Gehen: 50 km (Männer)

Golf: 4. Tag und Entscheidung des Turniers (Frauen)

Handball: Finale und Spiel um Bronze (Männer)

Kanu: Entscheidungen, u.a. 500 m Zweier-Canadier, 1000 m Einer-Canadier

Karate: Wettkämpfe und Entscheidungen

Leichtathletik: Entscheidungen, u.a. Hochsprung (Frauen), 10.000 m (Frauen), Speerwurf (Männer), 4x400m-Staffeln

Moderner Fünfkampf: Entscheidung und Wettkämpfe (Männer)

Rhythmische Sportgymnastik: Entscheidung im Einzel

Ringen: Entscheidungen, u.a. Freistil 65 kg (Männer), 50 kg (Frauen)

Springreiten: Entscheidung im Teamwettbewerb

Synchronschwimmen: Kür im Team

Volleyball: Finale und Spiel um Bronze (Männer)

Wasserball: Finale und Spiel um Bronze (Frauen)

Wasserspringen: Entscheidung 10 m (Männer)

Sonntag, 9. August 2020

Bahnrad: Entscheidungen, u.a. Keirin (Männer), Omnium (Frauen)

Basketball: Finale (Frauen)

Boxen: Wettkämpfe

Handball: Finale und Spiel um Bronze (Frauen)

Leichtathletik: Marathon (Männer)

Rhythmische Sportgymnastik: Entscheidung im Teamwettbewerb

Volleyball: Finale und Spiel um Bronze (Frauen)

Wasserball: Finale und Spiel um Bronze (Männer)

Die Olympischen Sportarten in Tokio 2020:

Badminton (25. Juli bis 3. August)

Bahnradsport (3. August bis 9. August)

Baseball (nur Männer: 29. Juli bis 8. August)

3x3-Basketball (25. Juli bis 29. Juli)

Basketball (26. Juli bis 9. August)

Beachvolleyball (25. August bis 8. August)

BMX Freestyle (1. und 2. August)

BMX Racing (30. und 31. Juli)

Bogenschießen (24. Juli bis 1. August)

Boxen (25. Juli bis 9. August)

Dressurreiten (25. Juli bis 29. Juli)

Fechten (25. Juli bis 2. August)

Freiwasserschwimmen (5. und 6. August)

Fußball (22. Juli bis 8 August): Männerfinale 8. August, Frauenfinale und Spiel um Platz drei (Männer) 7. August

Gehen (31. Juli, 7. und 8. August)

Gewichtheben (25. Juli bis 5. August)

Golf (30. Juli bis 2. August Männerturnier), (5. August bis 8. August Frauenturnier)

Handball (25. Juli bis 9. August): Männerfinale und Spiel um Platz drei 8. August, Frauenfinale und Spiel um Platz drei 9. August

Hockey (25. Juli bis 7. August): Männerfinale und Spiel um Platz drei 6. August, Frauenfinale und Spiel um Platz drei 7. August

Judo (25. Juli bis 1. August)

Kanusport Slalom (26. Juli bis 31. Juli)

Kanusport Sprint (3. August bis 8. August)

Karate (6. August bis 8. August)

Kunstturnen (25. Juli bis 4. August)

Leichtathletik (31. Juli bis 8. August)

Marathon (2. August Frauen, 9. August Männer)

Moderner Fünfkampf (6. August bis 8. August)

Mountainbike (27. und 28. Juli)

Radsport (Straßenrennen) (25., 26. und 29. Juli)

Rhythmische Sportgymnastik (7. August bis 9. August)

Ringen (2. August bis 8. August)

Rudern (24. Juli bis 31. Juli)

Rugby (27. Juli bis 1. August)

Schießen: Luftgewehr und -pistole (25. Juli bis 3. August), Shotgun (26. Juli bis 1. August)

Schwimmen (25. Juli bis 2. August)

Segeln (26. Juli bis 5. August)

Skateboard Park (5. und 6. August)

Skateboard Street (26. und 27. Juli)

Sportklettern (4. August bis 7. August)

Springreiten (4. August bis 8. August)

Softball (nur Frauen: 22. Juli bis 28. Juli)

Surfen (26. Juli bis 2. August)

Synchronschwimmen (3. August bis 8. August)

Taekwondo (25. Juli bis 28. Juli)

Tennis (25. Juli bis 2. August)

Tischtennis (25. Juli bis 7. August)

Trampolinspringen (31. Juli und 1. August)

Triathlon (27. und 28. Juli, 1. August)

Vielseitigkeitsreiten (31. Juli bis 3. August)

Volleyball (25. Juli bis 9. August)

Wasserball (25. Juli bis 9. August)

Wasserspringen (26. Juli bis 8. August)

