Seit seinem Triumph bei der Bergankunft am Vulkan auf Sizilien hat Kämna sein nächstes Ziel fest in den Blick genommen - ohne Worte darüber zu verlieren. Seine Auftritte auf den Etappen seitdem sprachen für sich.

An beiden Tagen hat er in den Zwischensprints im Kampf um die Bonussekunden mitgemischt, am Donnerstag so eine Sekunde Zeitgutschrift erkämpft. Damit fehlen noch 38 Sekunden in der Gesamtwertung zu Spitzenreiter Juan Pedro Lopez. Der Spanier ist gewarnt, am Freitag wird Kämna die Etappe über vier Anstiege zur Attacke nutzen.