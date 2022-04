Radsport

Tour de Romandie: Das Finale der Königsetappe - so machte Bora den Doppelsieg bei der Bergankunft perfekt

Das Finale der Königsetappe der Tour de Romandie - so machte Bora den Doppelsieg bei der Bergankunft am fünften Tag des Rennens perfekt! Am Ende des fast 25 Kilometer langen Anstiegs landeten Sergio Higuita und Aleksandr Vlasov auf den Plätzen eins und zwei.

00:03:54, vor einer Stunde